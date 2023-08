Začetek ga je presenetil

V novi sezoni bodo za Krko, ki je v prejšnji sezoni slavila naslov prvaka v drugi ligi ABA, igrali Jairus Hamilton, Leon Stergar, Zeno Edosomwan, Niko Bačvić, Miha Cerkvenik, Isaiah Cousins, Robert Jurković, Jan Špan, ki bo opravljal tudi vlogo kapetana, Bine Plut, Miha Škedelj, Žak Smrekar, Anže Bobnar in Jurij Macura. Klub so zapustili Rok Stipčević, ki je končal kariero, Martin Jančar Jarc, Andrej Stavrov, Mate Vucić in Radosav Spasojević. Glavni trener ostaja Gašper Okorn, ki je ohranil svoj trenerski štab (Igor Kešelj, Matic Šiška, Matej Gliha), vlogo fizioterapevta pa je prevzel Marko Kastelic, so sporočili iz novomeškega kluba.

Vloga kapetana bo v novi sezoni pripadla Janu Španu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Prvi občutki so dobri, fantje so prišli na priprave že dobro pripravljeni. Igralci, ki so bili z nami že lani, so svojo kakovost že pokazali v prejšnji sezoni, letos poleti so naredili še korak naprej. Pripeljali smo štiri novince. Niko Bačvić je v lanski sezoni proti nam vedno dobro igral, prišli so še trije ameriški košarkarji: Jairus Hamilton, Zeno Edosomwan in Isaiah Cousins. Vse tri krasijo izvrstne atletske sposobnosti, predstavljajo pa tisto, kar je naši ekipi še manjkalo. Cilji so jasni: v pokalu Spar in domači Ligi NKBM želimo seči po najvišjih možnih mestih, v Ligi ABA pa upamo na sredino prvenstvene lestvice. Če bo nekaj sreče in ne bo poškodb, bomo igrali hitro in atraktivno košarko, tudi privlačno za gledalce. Zato upam, da se jih bo zbralo čim več na tribunah Športne dvorane Leona Štuklja," je o sestavi ekipe in pričakovanjih povedal Jure Balažić, direktor kluba.

Krka je v prejšnji sezoni osvojila naslov v drugi ligi ABA. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Treniramo več kot dobro za to obdobje, gremo korak za korakom. Vidi se, da smo ohranili jedro ekipe iz prejšnje sezone, zato gredo na uvodu priprav določene zadeve precej hitreje, kot sem pričakoval. Vesel sem, ker je popustila vročina. V samem procesu treninga je poudarek še vedno tudi na fizični pripravljenosti, se pa ukvarjamo tudi s taktiko. Gradimo igro, časa imamo dovolj. Še nekaj dni nas loči do prve pripravljalne tekme," pa je povedal trener Gašper Okorn, ki je dodal: "Želim si, da bi bila Krka v tej sezoni zanimiva in bi imela rezultat. Moštvo smo sestavili tako, da premoremo 'fiziko', kar ustreza modernim standardom, lahko tečemo in skačemo. Po drugi strani imamo kvaliteto, da lahko igramo tudi na postavljeno obrambo."

Dolenjska ekipa bo v septembru odigrala tudi nekaj pripravljalnih tekem. Uvodoma proti Šenčurju (2. 9.), nato pa jo med drugim čaka tudi srečanje s Panathinaikosom in turnir v Zagrebu. V sredo, 20. 9., pa se bodo varovanci trenerja Gašperja Okorna predstavili domači publiki – v goste prihaja Cibona, dvakratni evropski klubski prvak.

V prvem krogu lige ABA bo Krka gostovala pri beograjskem FMP, v 2. krogu pa med 6. in 9. 10. v Novo mesto prihaja beograjski Partizan, prvak lige ABA.

