Za Dragića se je začelo odštevanje

V košarkarski ligi NBA je že nekakšna stalnica, da se po koncu tedna All-Star prava bitka šele začne. Goran Dragić in druščina so jo v boju za končnico začeli s pomembnim skalpom. Pred Vročico je še 21 tekem do konca rednega dela. Miami je, kot je to v zadnjih letih praksa, na meji, a z dobro podlago.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 61 od skupno 82 odigranih tekmah je Miami pri 32 zmagah in 29 porazih. Pred tremi leti so končnico zgrešili za eno zmago, prav tako v prejšnji sezoni. Zato pa jo je Goran Dragić v dresu Miamija dočakal pred dvema letoma in verjame, da jo bo tudi letos.

Pravo odštevanje do končnice se je za ekipe v ligi NBA po koncu tedna All-Star resnično začelo. Miami je ponoči preskočil Philadelphio, osrednji junak tekme pa je bil zvezdnik, ki se je nedavno vrnil na Florido. Dwyane Wade je namreč dosegel zmagovite točke za pomemben skalp.

Gneča okoli Miamija, ki bi lahko imel dobro izhodišče

S soigralci je trenutno na osmem mestu vzhodne konference, cilj pa je končnica. Foto: Reuters Ta tekma je bila posebna, saj so košarkarji žalovali tudi za 17 mladoletniki, ki so umrli v nedavnem streljanju v Parklandu. Med žrtvami je bil tudi Joaquin Oliver, ki je ob smrti nosil dres Wada. Ob zmagi proti Philadelphii ga je košarkar Miamija nosil na vsakem koraku, njegovo ime je napisal na supergo, na koncu pa prinesel Miamiju veliko zmago.

Prav Philadelphia je eno od tistih moštev, ki je v vzhodni konferenci v krogu Miamija v boju za končnico lige NBA. Vročica bi se danes uvrstila v izločilne boje, saj zaseda osmo mesto. A je okoli nje je gneča. Peta Indiana ima dve zmagi več, šesti Milwaukee eno, s sedmo Philadelphio je Miami izenačen, na devetem in desetem mestu pa sta s štirimi zmagami v zaostanku Detroit in Charlotte.

Miami v boju s trenutno konkurenco za končnico Miami : Indiana 2:1 (5. mesto – dve zmagi več od Miamija) Miami : Indiana 112:108

Miami : Indiana 95:120

Indiana : Miami 106:114

25. marec, Indiana – Miami Miami : Milwaukee 3:0 (6. mesto – zmaga več od Miamija) Miami : Milwaukee 97:79

Milwaukee : Miami 101:106

Miami : Milwaukee 91:85 Miami : Philadelphia 1:2 (7. mesto – enako število zmag) Philadelphia : Miami 103:97

Philadelphia : Miami 104:102

Miami : Philadelphia 102:101

8. marec, Miami - Philadelphia Miami : Detroit 1:2 (9. mesto – 4 zmage v zaostanku za Miamijem) Detroit : Miami 112:103

Miami : Detroit 111:104

Detroit : Miami 111:107

3. marec, Miami - Detroit Miami : Charlotte 4:0 (10. mesto – 4 zmage v zaostanku za Miamijem) Miami : Charlotte 105:100

Miami : Charlotte 95:91

Charlotte : Miami 98:104

Charlotte : Miami 105:106

Bo tretjič v karieri okusil vročice lige NBA?

Dvakrat v karieri je zaigral v končnici. Bo letos tretjič? Če bi se po rednem delu pojavil krog ekip z enakim izkupičkom, kar se je že zgodilo, bodo zelo pomembne zmage na medsebojnih tekmah. Miami je trenutno boljši od Indiane, Milwaukeeja in Charlotta, medtem ko ima proti Phialdelphii in Detroitu še možnost, da izid izenači na 2:2.

Za Miami je dobrodošlo, da ima trener Eric Spoelstra spet polno zasedbo košarkarjev, kar je v zadnjih letih pri Miamiju prava redkost.

Dion Waiters je edini, ki je sezono zaradi operacije gležnja že končal. Prav tako je za Miami pomembno, da je razpoložen kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa. Gogi je prvo tekmo po tekmi zvezd končal pri 30 točkah, naslednjo pri šestih, k zmagi proti Philadelphii pa je spet prispeval 21 točk. Njegovo povprečje v mesecu februarju je 19,5 točke, 5,2 asistence in 4,4 skoka na tekmo.

In pravega Gorana bo Miami potreboval v boju za končnico, ki je glavni cilj kluba. Za slovenskega košarkarja bi bilo to tretje tekmovanje v izločilnih bojih. Prvič je to draž občutil na koži v dresu Phoenixa leta 2010, drugič pa kot član Miamija leta 2016.