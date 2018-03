"Vsa Slovenija si želi, da bi prišla pomagat"

Po ligi prvakov so pri Petrolu Olimpiji končali še drugo mednarodno tekmovanje. Z zmago nad Zadrom so se poslovili od regionalne košarkarske lige ABA. Gregor Hrovat verjame, da bo zdaj za košarkarje lažje, saj bodo imeli več časa za temeljito pripravo na tekmeca. Pogled je usmeril tudi proti reprezentanci, ki si je prejšnji mesec v Minsku privoščila spodrsljaj.

Z nedeljsko tekmo in zmago nad Zadrom z 90:85 je Petrol Olimpija redni del lige ABA končala na sedmem mestu. Košarkarji bodo lahko misli povsem usmerili proti državnemu prvenstvu, v katerem branijo naslov prvaka.

Gregor Hrovat se zaveda, da bo zdaj, kar zadeva tekmovalni ritem, lažje. Na začetku sezone so s soigralci igrali po tri tekme na teden: "Težko je zdržati vseh 40 minut osredotočen, če imaš toliko tekem na teden. Vemo, da so vse slovenske ekipe nevarne in da znajo igrati košarko. Ko igrajo proti nam, so še dodatno motivirane. Zdaj bomo imeli več časa za pripravo na tekmo. Drugega motiva, kot da zmagamo na vsaki tekmi, ne potrebujemo. Proti Iliriji smo pokazali, kakšen pristop mora biti. Če bomo imeli takšnega, se nimamo česa bati."

"Morali bomo imeti energijo in voljo"

"Drugega motiva, kot da zmagamo na vsaki tekmi, ne potrebujemo." Foto: Vid Ponikvar Prva večja lovorika se je Olimpiji izmuznila iz rok. V polfinalu pokalnega tekmovanja je Ljubljančane premagala Primorska, ki je pozneje tudi osvojila naslov najboljšega. "Videli smo, da nas lahko, če nimamo prave energije in volje, v slovenskem prostoru vsak premaga. V pokalu smo se že večkrat opekli," opozarja Hrovat.

Ena od pomembnejših nalog trenerja Zorana Martića je, da v prihodnjih dneh in tednih novega avstralskega organizatorja igre Mitcha McCarrona uigra z moštvom. Ker je zaradi poškodbe glave odsoten Jan Špan, že dalj časa pa tudi Jan Barbarič, je Olimpija na pomembnem igralnem položaju vidno okrnjena.

"Ko bo Jan odsoten, nam bo McCarron v veliko pomoč. Mislim, da se bomo hitro povezali in da bo predstavljal le dodatno vrednost," pravi Hrovat.

"Žal smo dan prej izvedeli, da tekma šteje. Zapustil nas je Gašper Vidmar. Domača ekipa je dan prej izgubila proti Španiji. Pozna se, da je deset igralcev iz istega kluba." Foto: Sportida Med sezono je bil aktiven tudi v četrtem tekmovanju. To je bilo povezano z reprezentanco. Nazadnje je z našo izbrano vrsto v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostoval v Minsku in izgubil proti Belorusiji. Ta poraz je bil nepričakovan in nekoliko zapletel položaj slovenske reprezentance, saj se v drugi del kvalifikacij odnesejo točke, dosežene na prav vseh tekmah. Trenutno je Slovenija pri dveh zmagah in dveh porazih.

"Žal smo dan prej izvedeli, da tekma šteje. Zapustil nas je Gašper Vidmar. Domača ekipa je dan prej izgubila proti Španiji. Pozna se, da je deset igralcev iz istega kluba. V mednarodni ligi VTB igrajo zelo dobro. Bolj so bili uigrani. Nismo našli pravega pristopa in energije. Na koncu so domači zasluženo zmagali," je razložil Hrovat.

Na vprašanje, koliko se bo ta poraz poznal v zaključku prvega dela kvalifikacij, je odgovoril: "Poznal se bo, ampak junija imamo obe domači tekmi in moramo zmagati."

"Upam, da bosta Dončić in Randolph aktivna"

"Kaj bo, ne vem. Vsa ekipa in vsa Slovenija si želita, da bi prišla skupaj z Randolphom in pomagala na poti do svetovnega prvenstva." Foto: Vid Ponikvar Zaveda se, da bosta tako Španija kot Črna gora okrepljeni prišli v Stožice: "Igramo pred domačim občinstvom in nimamo se česa bati. Proti obema ekipama smo pokazali, da lahko igramo. Fantje so na evropskem prvenstvu pokazali, da je tako. Če bosta pristop in energija prava in nas bo še občinstvo poneslo, lahko pričakujemo dober rezultat."

Upa, da bo tudi slovenska reprezentanca okrepljena. Selektor Rado Trifunović bo lahko računal na evroligaše Alekseja Nikoliča, Luko Dončića in Anthonyja Randolpha. V tistem času je sicer tudi nabor lige NBA, zato tudi Gregor upa, da bo Dončić prišel na reprezentančno akcijo. "Kaj bo, ne vem. Vsa ekipa in vsa Slovenija si želita, da bi prišla skupaj z Randolphom in pomagala na poti do svetovnega prvenstva."