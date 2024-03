Veliko priznanje za mlado Slovenko

Mlada slovenska košarkarska reprezentantka in članica italijanske evroligaške zasedbe Famila Schio Ajša Sivka je v teh dneh prejela novo priznanje. Izbrana je bila namreč v ekipo sveta vzhajajočih zvezd, ki se bo 13. aprila v Portlandu pomerila proti ameriški zasedbi, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Dvoboji najbolj nadarjenih košarkarjev iz Združenih držav Amerike in preostalega sveta (Nike Hoop Summit) imajo bogato tradicijo, saj bo letošnja izvedba v Oregonu v ameriški zvezni državi Portland že 25. po vrsti. Šele drugič pa se bodo širši košarkarski javnosti predstavila dekleta. Med 24 izbranimi košarkaricami bo na dvoboju 13. aprila tudi Slovenka Ajša Sivka.

Osemnajstletnica si je vabilo prislužila zaradi odličnih iger in napredka, ki ga kaže predvsem v zadnjem letu. Ko so se Slovenke na zadnjem prvenstvu veselile naslova evropskih mladinskih prvakinj, je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko prvenstva, vse večjo vlogo pa dobiva tudi v slovenski članski reprezentanci in italijanski evroligaški zasedbi Famila Schio. Tako tudi ne preseneča dejstvo, da se je znašla v izboru za najboljšo mlado igralko letošnje sezone ženskega najmočnejšega klubskega tekmovanja.

Sivki veliki pomeni, da bo del tega košarkarskega dogodka. "Sem izjemno vesela, da sem se znašla na seznamu vabljenih igralk. Še posebej glede zaradi dejstva, da je v ekipi zelo malo deklet iz Evrope, saj jih večina že igra oziroma bo igralo v Združenih državah Amerike. Takšna priložnost se ti ne ponudi vsak dan in druženja, treniranja ter tekme z vsemi dekleti se res veselim. Verjamem, da me čaka ena izjemna izkušnja."

Ekipo sveta bo vodila Kanadčanka Carley Clark. Na drugi strani jim bodo stale ameriške košarkarice, ki v letošnji sezoni blestijo na srednješolskih igriščih.

