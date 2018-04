Velik udarec za Dončićev Real

Poškodbe so sestavni del športa, za določen klub pa je dodatna oteževalna okoliščina, če zaradi njih na najbolj pomembnih tekmah sezone ne more računati na pomembnega košarkarja. V takšnem položaju je Real Madrid. Organizator igre Facundo Campazzo bo zaradi težav s kolenom izpustil evroligaško četrtfinalno serijo s Panathinaikosom.

Facundo Campazzo ni igral že zadnjih šest tekem Real Madrida, vseeno pa so v kraljevem klubu upali, da bodo lahko na njegove usluge računali v končnici elitne Evrolige.

Kot so zapisali na uradni strani Reala, bo argentinski organizator igre opravil artroskopijo levega kolena, ni pa znano, koliko časa bo odsoten z igrišč.

Dejstvo je, da ga v četrtfinalu proti Panathinaikosu ne bomo videli na delu. Campazzo je nazadnje igral 25. marca, nato pa so v taboru Reala upali, da bo lahko pomagal klubu v najbolj pomembnih tekmah sezone. Njegova odsotnost se bo zelo poznala, zlasti, ker je bil razpoložen v belem dresu. V španskem prvenstvu je njegovo povprečje 10 točk, 4,5 asistence in 2 skoka, v Evroligi pa 8,4 točke, 3,8 asistence in 2,5 skoka.

Luka Dončić bo imel dodatno breme na mestu organizatorja igre. Foto: Twitter

Prav tako je jasno, da Sergio Llull še ni nared za igre, tako da bo organizacija napada v celoti padla na pleča našega mladega Luko Dončića in Američana Chassona Randla. Nekaj težav je imel tudi slovenski reprezentant Anthony Randolph, a je odpotoval v Atene.

Real se bo v četrtfinalu pomeril s Panathinaikosom na tri dobljene tekme. Prvi bo odigral v Atenah v torek in četrtek, nato pa se bo naslednji teden serija preselila v Madrid.