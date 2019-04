V živo: Boston pri Indiani lovi zaključno žogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem krogu končnice košarkarske lige NBA želijo na vzhodu Boston Celtics v gosteh pri Indiana Pacers priti do vodstva s 3:0 v zmagah in prve zaključne žoge. Na tekmi med Orlando Magic in Toronto Raptors je izid izenačen na 1:1, tokrat se bosta moštvi pomerili v Kanadi. Na zahodu Los Angeles Clippers po gostujoči zmagi pri prvakih, Golden State Warriors, pred domačimi navijači lovijo vodstvo z 2:1. Oklahoma City Thunder želi z drugo domačo zmago v nizu proti Portland Trail Blazers izid v zmagah izenačiti na 2:2.