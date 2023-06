V Ljubljani brez spremembe, "Evropa" po vzoru lige NBA

Čeprav so se številni evropski klubi odločili, da bodo namesto v Eurocupu v prihodnji sezoni del bolj dobičkonosne in vse močnejše lige prvakov, pa so se pri Cedeviti Olimpiji odločili, da bodo še peto leto zapored igrali v, vsaj na papirju, drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. Poleg Cedevite Olimpije bodo v novi sezoni v evropskem pokalu nastopale še ekipe 7Bet-Lietkabelis, Aris, Bešiktaš, Budućnost VOLI, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, London Lions, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Paris Basketball, Prometey, ratiopharm Ulm, Slask Wroclaw, Turk Telekom, UB-T Cluj-Napoca, Umana Reyer, Veolia Towers Hamburg, Wolves Vilnius in tudi Gran Canaria, ki je v minuli sezoni osvojila lovoriko, a se nato zaradi finančnih omejitev odločila, da zavrne vstopnico za evroligo in ostaja v Eurocupu. V vlogi debitanta se bodo preizkusili Wolves Vilnius, medtem ko se v tekmovanje vračata Aris Thessaloniki in Bešiktaš Istanbul.

Bo pa evropski pokal v sezoni 2023/24 deležen drugačnega formata, kot smo ga bili vajeni doslej. Dvajset ekip bo še naprej razdeljenih v dve skupini, iz vsake skupine pa se bo v končnico uvrstilo po šest ekip, namesto osmih, kot je to potekalo do sedaj. Najboljši ekipi skupin iz rednega dela sezone se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale. Ekipe, ki bodo uvrščene med tretjim in šestim mestom se bodo v osmini finala med seboj pomerile za preostala mesta v četrtfinalnih obračunih. Medtem, ko bodo tekme osmine finala in četrtfinala ponovno potekale po sistemu enega izločilnega obračuna, bosta polfinalna boja in finalni obračun potekala v sistemu na dve dobljeni tekmi.

Ljubljanska zasedba bo v novi sezoni zagotovo skušala popraviti vtis iz zadnje, ko so ponesrečeno evropsko sezono končali že po rednem delu, kjer so na 18 tekmah uspeli zmagati le trikrat. Pri Cedeviti Olimpiji so po končani sezoni obrnili nov list, vlogo športnega direktorja je tako prevzel Vlado Ilievski, medtem ko se je na trenerski stolček usedel Simone Pianigiani. Strokovni štab je medtem že zavihal rokave in v klub pripeljal nekaj novih imen. Kot zadnji se je ekipi pridružil Amadou Sow, že pred tem pa so v ljubljanskem klubu uradno med svoje vrste pozdravili mladega Aleksandra Šaškova in Justusa Hollatza.

Preberite še: