Kapičić je dres Jugoslavije oblek 169-krat, leta 1970 je na svetovnem prvenstvu v Ljubljani osvojil zlato medaljo, 1975 pa je z reprezentanco postal evropski prvak. Ob tem je dobil še tri srebrne medalje na SP in EP.

IN MEMORIAM – Dragan Kapičić (1948-2024)

Sa velikim bolom i tugom, Košarkaški savez Srbije primio je vest da nas je danas napustio naš legendarni košarkaš, trofejni reprezentativac i bivši predsednik KSS Dragan Kapičić.

"Košarkarska zveza Srbije je z veliko bolečino in žalostjo sprejela novico, da nas je danes zapustil naš legendarni košarkar, trofejni reprezentant in nekdanji predsednik zveze Dragan Kapičić," so na družbenem omrežju zapisali pri Košarkarski zvezi Srbije.

Kapičić je bil 2007 izbran za predsednika Košarkarske zveze Srbije, pred tem pa je kot igralec in funkcionar deloval pri Crveni zvezdi.

"Bil je eden najboljših košarkarjev v zgodovini našega kluba. Njegov vrhunec v Crveni zvezdi je bil naslov v evropskem pokalu pokalnih zmagovalcev; v finalu je dosegel 23 točk in s tem prispeval ogromen delež k prvemu mednarodnemu naslovu v jugoslovanski košarki," je ob tem zapisala Crvena zvezda.