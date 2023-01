Trije slovenski košarkarji suspendirani zaradi suma prirejanja izidov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijsko državno tožilstvo je zaradi suma prirejanja izidov v povezavi s spletnimi stavami izvedlo hišno preiskavo pri treh slovenskih košarkarjih, ki igrajo za avstrijskega drugoligaša Swarco Raiders Tirol. Policija je zasegla prenosne računalnike in mobilne telefone, a za zdaj velja domneva nedolžnosti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V ekipi avstrijskega moštva so trije slovenski košarkarji, in sicer Žiga Habat, Jernej Ledl ter Gašper Jordan Rojko.