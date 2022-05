Tragedija: pod streli umrl 31-letni košarkar

Šerifov urad iz Orange County v Kaliforniji je potrdil, da je zaradi strelne rane umrl Adreian Payne. Sporočila sožalja svojcem že prihajajo iz vseh strani.

Former Michigan State and NBA forward Adreian Payne died in a shooting Monday morning.



He was 31. pic.twitter.com/7zyCYRImFZ — Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2022

Bil je 15. izbor na naboru za NBA. Foto: Reuters Payne je bil zvezda na univerzi MIchigan State, za katero je igral med letoma 2010 in 2014. Bil je 15. izbor MInnesote Timberwolves na naboru za ligo NBA. V košarkarski eliti sicer svojega velikega potenciala ta krilni center ni uresničil. V štirih sezonah v NBA je odigral 107 tekem (24 v prvi peterki) in imel povprečje 4 točke in 2,9 skoka na tekmo. V zadnjih letih se je preizkusil tudi v Evropi, za Asvel in Panathinaikos je igral tudi v evroligi.

Euroleague Basketball offers its condolences to the family, friends and former teams of the late Adreian Payne, who recently played three EuroLeague seasons split between Panathinaikos and ASVEL. pic.twitter.com/mjliiIBsDM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2022

Pred desetletjem je Ameriko ganila zgodba, kako se je spoprijateljil z osemletno Lacey Holsworth. Deklica je bila njegova velika oboževalka. Imela je neozdravljivega raka in je leta 2014 umrla. Pogosto ga je spremljala na univerzitetnih tekmah.