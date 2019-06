Thompkins razžalostil Dončića, v Turčiji vroče #video

Ameriški košarkar v dresu Real Madrida Trey Thompkins je imel na tretji tekmi finala lige ACB dve sekundi pred koncem priložnost, da doseže koš za zmago in osvojitev naslova španskih prvakov, a je bil nenatančen. Barcelona je zmagala s 78:77 in prestavila odločitev o prvaku. Madridčani so na prvi tekmi slavili visoko s 87:67, na drugi so po infarktni končnici slavili za točko. Anthony Randolph je na tretji tekmi dosegel 6 točk. Klemen Prepelič v finalni seriji še ni dobil priložnosti in ni bil niti na eni tekmi uvrščen v ekipo, na drugi strani se Jaka Blažič pri Barceloni na zadnjem obračunu ni vpisal med strelce.

Zgrešen poskus Thompkinsa:

Finalno serijo v Španiji spremlja tudi Luka Dončić, ki je ob porazu Real Madrida na Twitter zapisal: "Nič se ni zgodilo. Gremo naprej!" je zapisal slovenski košarkar, ki ves čas spodbuja svoj nekdanji klub in soigralce.

no pasa nada!! a la siguente!! 💯🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) June 19, 2019

Peta in morda že odločilna tekma bo na sporedu v petek v Barceloni.

V Turčiji bo odločila sedma tekma

Izjemno izenačeno in napeto je tudi v Turčiji, kjer se v finalu merita Anadolu Efes in Fenerbahče. Efes, ki je Fenerbahčeju v polfinalu evrolige prizadejal boleč poraz, je imel danes na voljo prvo zaključno žogo, a je Fenerbahče zmagal s 85:69. V finalni seriji so sicer košarkarji Fenerbahčeja vodili z 2:1 v zmagah, nato pa je Efesu uspel preobrat. Odločilna sedma tekma bo na sporedu v petek v dvorani Sinan Erdem Dome, kjer je slovenska reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov.

Preberite še: