Avstralci ostajajo neporaženi, Čehi odpihnili Brazilce

Avstralci so ugnali Dominikansko Republiko in ostali neporaženi. Foto: Reuters

Osmi dan svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem prinaša prve obračune drugega dela v skupinah K in L. Avstralci so premagali Dominikansko Republiko in po štirih tekmah ostajajo brez poraza. Čehi so visoko odpravili Brazilijo. Še neporaženi Američani se bodo pomerili z Grki, Francozi pa se bodo v evropskem derbiju v skupini L pomerili z Litvo.