Slovenske košarkarice so za EP dobile nasprotnice

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila v skupini C skupaj z ekipami BiH, Belgije in Turčije, je danes odločil žreb v Valencii.

Slovenke bodo še tretjič zaporedoma nastopile na eurobasketu, na katerem bo sodelovalo 16 reprezentanc.

Osemintrideseto evropsko prvenstvo bo med 17. in 27. junijem potekalo v španski Valencii in francoskem Strasbourgu.

Ples kroglic je Slovenkam namenil skupino C, ki bo igrala v Strasbourgu. Izbranke selektorja Damirja Grgića se bodo v skupinskem delu prvenstva pomerile z Belgijo, Turčijo ter Bosno in Hercegovino.

Foto: Vid Ponikvar

"Kot sem že večkrat poudarila, se osebno s tekmicami nikoli ne obremenjujem, saj je na parketu vse odvisno od nas samih. Dejstvo je, da so vse reprezentance v naši skupini zelo kakovostne. Menim, da so vse premagljive, po drugi strani pa z njimi lahko tudi izgubimo. Zagotovo bo manj kot preboj iz skupine veliko razočaranje, če bi skupinski del končale na prvem mestu, pa bi bila že manjša uresničitev sanj. Nastopa na prvenstvu se že zelo veselim," je žreb pospremila kapetanka Nika Barič.

Selektor Grgić pa je dodal: "Zagotovo smo dobili težke nasprotnice. Smo v skupini, v kateri lahko vsak premaga vsakega. A se s tekmicami, ki so vsekakor vrhunske, ne bomo obremenjevali. Verjamem, da bomo s sodelavci pripravili kakovosten načrt priprav in se na prvenstvo dobro pripravili. Upam, da se bomo zbrali zdravi in prvenstvo pričakali v najboljšem stanju. Naredili bomo vse, da izboljšamo rezultat z minulega evropskega prvenstva. V dekleta maksimalno verjamem in se že veselim reprezentančne akcije, ki je pred nami."

Valencia in Strasbourg bosta gostila vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji EP pa bodo v Valencii.

Uvodno tekmo bodo Slovenke odigrale proti Turčiji (17. junij), dan kasneje proti Belgiji (18.), nato pa po dnevu premora še proti Bosni in Hercegovini (20.).

Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo- in tretjeuvrščene reprezentance pa čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih, ki bo na sporedu 21. junija.

Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 23. junija, polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija.

* Žreb skupin EP:

- skupina A (Valencia): Švedska, Belorusija, Španija, Slovaška;

- skupina B (Valencia): Črna gora, Srbija, Italija, Grčija;

- skupina C (Strasbourg): Bosna in Hercegovina, Slovenija, Turčija, Belgija;

- skupina D (Strasbourg): Francija, Rusija, Češka, Hrvaška.