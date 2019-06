Slovenke povozile Slovakinje, poseben dan za Oblakovo

Izbranke Damirja Grgića so premagale tudi Slovakinje (83:57) in uspešno nadaljujejo s pripravami na evropsko prvenstvo. Največ točk k zmagi sta prispevali Zala Friškovec z 18 in Annamaria Prezelj s 17 točkami. Dvojnega dvojčka se je z 12 točkami in 11 skoki veselila Eva Lisec.

V dvorani Poden so bile Slovakinje boljše le na začetku; vodile so še z 11:9, potem pa so vajeti prevzele domače košarkarice in niso več popuščale.

Prvo četrtino so dobile za pet točk, v drugi pa so prednost povečale že na + 12 (36:24). Že pred tekmo je selektor Damir Grgić opozoril na Slovakinje, ki so kljub neuvrstitvi na EP v evropskem vrhu. Sam pa je današnjo tekmo, tako kot bo tudi jutrišnjo, izkoristil za uigravanje napadalnih različic.

Današnja tekma je bila nekaj posebnega tudi za Tejo Oblak, ki je po daljšem času zaigrala v domačem mestu pred prijatelji. Oddolžila se jim je z 12 točkami, bila je ena od petih v slovenski zasedbi, ki so dosegle več kot deset točk.

Baričeva iz preventive zapustila parket

Slovenke so večji del tekme igrale brez kapetanke Nike Barič, ki je že po dobrih petih minutah preventivno zapustila igrišče zaradi bolečin v kolenu. A po koncu tekme ni imela več težav, zato zdravniška ekipa meni, da ni nič resnega. Lažja pa je tudi poškodba Tine Jakovine, ki je v tretji četrtini tekmo končala po zvinu gležnja.

Nika Barić je zaradi bolečin v kolenu kmalu zapustila parket. Foto: Vid Ponikvar

"Čestitke igralkam za visoko in zasluženo zmago. Zahvala tudi škofjeloškemu občinstvu za podporo, ki smo jo dobili na zadnji tekmi pred našimi navijači. Zadovoljen sem s prikazanim, vse gre po načrtih, zdaj bomo delali predvsem za to, da ohranimo potrebno svežino pred odhodom na prvenstvo," je današnji dvoboj ocenil selektor Grgić.

S petkovim tekmecem se bodo pomerile tudi v soboto, vendar bo tekma v Stožicah za zaprtimi vrati.

Do konca priprav bodo Slovenke nato odigrale še dve tekmi v Rigi, kjer bosta nasproti stali reprezentanci Kitajske in Latvije.

Na evropskem prvenstvu v Nišu bodo igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija.