ŠKL se po 25 sezonah poslavlja

Šolska košarkarska liga (ŠKL), ki letos praznuje 25. obletnico delovanja in je pustila velik pečat v športu mladih v Sloveniji, bo v zdajšnji obliki letos potekala zadnjič. V tem času je bilo v ŠKL vpletenih na tisoče ljudi. Ti so svoj prostor dobili tudi v dokumentarnem filmu, ki je izšel ob obletnici.

Zgodba z imenom Šolska košarkarska liga se je začela v šolskem letu 1995/96, projekt pa je pozneje prerasel v Zavod ŠKL, pod okriljem katerega so poleg športnih tekem potekala še plesna tekmovanja, turnir med dvema ognjema, različni krožki, produkcija TV-oddaje in izdajanje revije. Idejni vodji projekta ŠKL sta bila Srečko Zakrajšek in Vojko Korošec.

Vojko Korošec Foto: Sportida

Začelo se je v Kranju

"Začelo se je v Kranju, v tistem času sva se s poslovnim partnerjem Zakrajškom dobila v dvorani na Planini, kjer so kadeti igrali košarkarsko prvenstvo. Beseda na besedo je rodila to veliko idejo, da smo postavili, po mojem mnenju, največji organiziran šolski športni sistem v taki obliki," je povedal Korošec.

ŠKL si je prizadevala za povezovanju šolskih in obšolskih dejavnosti, mladim pa ponujala priložnost za celovit razvoj osebnosti in sposobnosti, kar je potrdil tudi Zakrajšek: "Vsakdo je nadarjen na določenem področju in več ko damo mladim izbire, več je možnosti, da bodo našli področje ali disciplino, kjer bodo uspešni. Uspešnost poveča samopodobo človeka in njegovo uspešnost tudi na drugih področjih. Iz dejavnosti v okviru ŠKL so izšli tisoči uspešnih mladih na zelo različnih področij."

Foto: Sportida

Na košarkarskih tekmah ŠKL so med drugim svoje znanje že v mladih letih razkazovali Jaka Lakovič, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sašo Ožbolt, Uroš Slokar in bratje Lorbek, v odbojki pa je že takrat blestel zdajšnji reprezentančni kapetan Tine Urnavt.

To je bila odskočna deska tudi za Tonija Cahuneka, novinarja in filmskega ustvarjalca, ki se je ŠKL pridružil v srednji šoli in s časom postal obraz poročanja o tej ligi. "Ko gledam za nazaj, vidim, da smo dobili priložnost vsi, ne glede na to, kako slabi smo bili, a takrat smo bili mladi in neizkušeni in nismo vedeli, kaj počnemo. To je bila oddaja, ki smo jo delali mladi za mlade in je bila zelo gledana," pove Cahunek.

Tako kot ima vsaka stvar svoj začetek, ima tudi konec in tudi ŠKL je prišla do točke, ko se bo v dozdajšnji obliki poslovila, košarkarskega, odbojkarskega in nogometnega turnirja že nekaj let ni več, sodniške piščalke pa bodo zadnjič zapiskale 11. maja letos, ko bo v Lipici turnir med dvema ognjema.

Foto: Sportida

"Za šolske otroke danes nihče več ne da denarja"

"Tak sistem, kot ga je imela ŠKL, je na leto stal od 400 do 500 tisoč evrov, ki sva jih zbirala z mojim partnerjem. Za šolske otroke danes nihče več ne da denarja. Nepošteno je, da danes vlagamo le v vrhunski šport, otrokom je treba dati priložnost, saj so oni naša prihodnost," pravi Korošec, ki se od ŠKL poslavlja, šel je v pokoj, projekt ŠKL v manjši obliki, v katerem ostajata odbojka in tee ball, pa bo prevzela nova generacija.

Ob 25. obletnici ŠKL je nastal dokumentarni film, ki si ga je v preteklem tednu v Koloseju v Ljubljani premierno ogledalo 230 povabljencev. Uro in pol dolg film združuje arhivske posnetke in pogovore s pomembnimi ljudmi, ki so soustvarjali zgodbo ŠKL. Dokumentarec si bo od 25. aprila mogoče ogledati v vseh slovenskih kinematografih, prvi teden v maju pa bo izšla tudi knjiga ŠKL šport tisočerih obrazov.

"To je res film, v katerem se pojavi na tisoče obrazov. Radi se pohvalijo, da je bilo v ŠKL 350 tisoč ljudi, in v tem filmu jih je skoraj toliko. Marsikdo niti ne ve, da bo svoj obraz lahko videl v kinu, da bo videl akcijo, ki jo je izpeljal, veselje s svojimi soigralci iz šole," je o filmu povedal Cahunek, ki ga je tudi režiral.