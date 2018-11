Primorska neporažena tudi po obračunu s Splitom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmem krogu liga ABA sta v sredo na igrišče stopila dva slovenska predstavnika. Rogaška je morala priznati premoč sarajevskemu Sparsu (59:63) in tako zabeležila peti poraz v tej sezoni, Helios je po podaljšku na domačem parketu ugnal Sutjestko in tako vknjižil tretji uspeh v tej sezoni (84:76). V četrtek se je Sixt Primorska pomerila s Splitom in zmagala še osmič zapored (78:69).