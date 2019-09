Sestra NBA-zvezdnika obtožena umora

Časnik Riverside Press-Enterprise je poročal, da je 35-letna Williamsova starejša sestra superzvezdnika ameriške košarke, novega člana Los Angeles Clippers.

Williams in 39-letna Candace Tai Townsel sta v zaporu brez možnosti za varščino in ju 19. septembra čaka zaslišanje na sodišču.

Policija v Riversidu je zaprosila sodnika, da Williamsovo zapre brez možnosti plačila varščine, saj bi lahko pobegnila, ker "ima zelo bogato družino in bi lahko brez težav plačala varščino".

BREAKING: Kawhi Leonard’s sister is charged with robbing and murdering a 84 year old woman. Police say Williams and a friend followed the elderly woman into a bathroom at Pechanga Resort Casino on Aug. 31, broke her skull and stole her purse. The victim died Wednesday. pic.twitter.com/PevOduEzDC