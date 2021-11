Prvi reprezentančni center zapušča Cedevito Olimpijo

Cedevita Olimpija in Žiga Dimec sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, so v torek zvečer sporočili iz Stožic. Dva dni prej je bil Dimec v prvi postavi slovenske reprezentance na kvalifikacijski tekmi za SP s Švedsko. Dimec je pravzaprav sam v zadnjem tednu izrazil željo po odhodu iz Olimpije. "Ljubljanski klub je ugodil njegovi prošnji in mu želi srečo v nadaljevanju kariere," so zapisali v sporočilu za javnost.

V aktualni sezoni je Dimec dres Olimpije nosil na šestih tekmah lige ABA. V malo manj kot sedmih minutah je v povprečju dosegal po 2,7 točke in dva skoka na tekmo. V eurocupu pa je zbral štiri nastope, v malo več kot devetih minutah na tekmo pa v povprečju dosegal štiri točke in dva skoka. Gotovo si je želel več minut, večjo vlogo v ekipi. Potem ko je prejšnji teden Olimpija podpisala z nekdanjim slovenskim reprezentantom, pa je postalo jasno, da bo Dimec kvečjemu igral še manj.