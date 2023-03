Protest lastnika Dallasa, Dončić česa takega v karieri še ni videl

Kamen spotike je bilo zabijanje Kevona Looneyja minuto in 54 sekund pred koncem tretje četrtine, ko Dallasovi košarkarji sploh niso bili pod svojim košem. In kaj se je dogajalo? Mavericks so mislili, da je žoga njihova, vendar so po minuti odmora košarkarji Warriors neovirano izvajali avt in dosegli lahek koš za 90:87.

"Naj vam razložim. Sodnik je žogo prisodil Mavs. Uradni napovedovalec v dvorani je to tudi naznanil. Sledila je minuta odmora. Med minuto odmora je sodnik spremenil odločitev, tega pa nam ni povedal. Ko je sodnik videl, da se postavljamo, kot da je žoga naša, jo je dal Warriors. Niti besede ni spregovoril z nami. Noro, tekma pa se je končala s porazom za dve točki. Najslabše sojenje v zgodovini lige. Vse, kar bi morali storiti, je to, da bi nam povedali," je na Twitterju zapisal lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban.

Glavni sodnik Sean Wright je na vprašanje, zakaj so žogo dobili košarkarji Golden Stata, čeprav je bila sprva dodeljena Mavericks, po koncu tekme odgovoril: "Prvotna odločitev je bila, da žogo dobi Golden State, kot je to mogoče videti na posnetku. Bil je tudi drugi signal, vendar je bil ta za minuto odmora Dallasa."

Only two refs were on that side of the court and we had 2 guys at half court going to in bound. The other ref obviously thought it was our ball as well. https://t.co/NSTsj5CWKY pic.twitter.com/cStupauXiV

Po porazu s 125:127 so o tem dogodku povprašali tudi Luko Dončića, ki s 30 točkami, 17 asistencami in sedmimi skoki ni mogel preprečiti poraza. "Nenavadno je bilo. Mislim, da je bila prvotna odločitev sodnikov pravilna. Po koncu minute odmora je sodnik, ki je bil ob robu parketa, verjetno menil, da žoga pripada Dallasu. V takih trenutkih se sodniki zberejo. To bi morali narediti tudi tokrat in razčistiti stvari."l

Na vprašanje, ali je v karieri kdaj že doživel kaj takšnega, je odgovoril: "Nikoli. Ponavadi se zberejo in pogovorijo. Če je en sodnik na eni strani, dva pa na drugi, je nekaj narobe. Presenečen sem bil, da so dobili takšen koš. Takrat nisem vedel, kaj se dogaja. Vprašal sem se, kaj je to. Česa takega v življenju še nisem videl."

Luka Dončić je bil presenečen nad sodniško odločitvijo. Foto: Guliverimage

Cuban je napovedal, da bo vložil protestno pismo. Če se bo odločil tako, mora to storiti v 48 urah po koncu tekme. Ko ga komisar lige Adam Silver prejme, o tem obvesti nasprotno moštvo, nato imata obe moštvi pet dni časa, da predložita dokaze v svojo korist.

Komisar ima nato dodatnih pet dni časa, da preuči dokazno gradivo. Cuban bo moral prav tako plačati deset tisoč ameriških dolarjev, če bo vložil protest, znesek pa bi mu povrnili, če bi ugotovili, da se je Dallasu zgodila krivica. Če bi se zgodil zadnji scenarij, bi morali tekmo ponavljati od trenutka, preden je Looney zadel koš.

Vse od leta 2008 v NBA noben protest ni bil uspešen.

Neizpreosen boj za končnico

Zaradi poraza proti Golden State Warriors so Mavericks v težkem, a ne nerešljivem položaju. V zahodni konferenci so zdrsnili na deveto mesto, Golden State pa se je povzpel na šesto in ima 38 zmag ter 36 porazov. Na drugi strani je Dallas pri 36 zmagah in 37 porazih. Do konca rednega dela morajo Luka in druščina odigrali še devet tekem, ki bodo zelo pomembne v boju za končnico. Dve zmagi torej zaostajajo za neposredno uvrstitvijo v izločilne boje (6. mesto), a so hkrati tudi le eno zmago nad gladino, kajti enajsti in dvanajsti Utah Jazz in New Orleans Pelicans so pri 35 zmagah.

Če bi se sezona končala v tem trenutku, bi morali odigrati kvalifikacije, ki bodo čakale ekipe uvrščene od sedmega do desetega mesta. Meja med nadaljevanjem in predčasnim koncem sezone je torej tanka, zato bodo morali košarkarji Dallasa v samem zaključku rednega dela igrati podjetneje, če nočejo 9. aprila končati sezone. Naslednji preizkus bodo imeli v noči na soboto, ko bodo v Dallasu gostovali Charlotte Hornets, ki so na vzhodu zunaj dosega končnice.