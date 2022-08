Čustveno bo

Slovenski košarkarji bodo danes odigrali novo pripravljalno tekmo, in to v dvorani, v kateri so pred petimi leti osvojili Evropo.

"Ob prihodu v Istanbul smo podoživeli občutke zmagoslavja izpred petih let. To je naše srečno mesto, srečen hotel in dvorana. A to je za nami. Zanima nas prihodnost in vsi smo v reprezentanci z željo, da ta uspeh ponovimo oziroma se mu približamo. Tekma proti Turčiji bo prvi realni pokazatelj, česa smo sposobni v tem trenutku," je ob prihodu v dvorano Sinan Erdem povedal Klemen Prepelič.

Dvorana v Istanbulu bo za vselej z zlatimi črkami zapisana v slovensko košarkarsko zgodovino. Pred petimi leti je Slovenija v njej stopila na evropski vrh in osvojila premierno člansko medaljo na večjih tekmovanjih, zato bo današnji dan nekaj posebnega za tiste slovenske košarkarje, ki so bili takrat del zlate pravljice.

Čas za Dončića in Dragića

Selektor reprezentance Aleksander Sekulić ima na voljo 15 košarkarjev, potem ko je Gregor Glas zaradi bolečin v hrbtu ostal doma. Za avgustovske kvalifikacije za svetovno prvenstvo bo sicer lahko računal na 14 mož, na evropsko prvenstvo pa bo moral nato odpeljati dvanajsterico.

Bo Luka Dončić stopil na parket že danes? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je v sklopu priprav odigrala dve pripravljalni tekmi ter premagala Nizozemsko (83:76) in Črno goro (70:52). Če so na omenjenih obračunih več priložnosti za igro dobivali mladi, bodo zdaj v ospredje prišli prvokategorniki. V ekipi bosta tudi osrednja zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.

Slovenija bo v Turčiji odigrala še eno tekmo, in sicer v soboto ob 19. uri, ko ji bo nasproti stala reprezentanca Ukrajine.

V sredo, 17. avgusta, ob 20.15 bo v ponovitvi finala evropskega prvenstva iz 2017 v Stožicah gostovala Srbija, v soboto, 20. avgusta, ob 20.15 pa bo v Celju na drugi strani igrišča Hrvaška.

Pripravljalne tekme Petek, 12. avgust 2022, ob 19.00 (SLO čas) - Carigrad

Turčija - Slovenija Sobota, 13. avgust 2022, ob 19.00 (SLO čas) - Carigrad

Slovenija - Ukrajina Sreda, 17. avgust 2022, ob 20,15 - Ljubljana

Slovenija - Srbija Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 - Celje

Slovenija - Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija - Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija - Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.