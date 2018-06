Košarkarski prestopi: 11.–17. junij

Liga NBA bo počakala: Čančar ostaja v Španiji

Zlati slovenski reprezentant Vlatko Čančar bo kariero nadaljeval v Burgosu, kamor se je k tamkajšnjem prvoligašu San Pablu preselil v drugem delu nedavno končane sezone. Zdaj je 21-letni Primorec s klubom s severa Španije podpisano dveletno pogodbo. Pred tem je 205 cm visoki krilni košarkar igral za Mego, Olimpijo, škofjeloški LTH in Koš iz Kopra. Lani je sicer Čančarja kot 49. na naboru lige NBA izbral Denver. A član zlate slovenske reprezentance z EP 2017 se še ne bo podal v ZDA.

Sloviti ameriški trener prihaja v Evropo

Italijanski prvoligaš Fiat Torino, kjer je v pretekli sezoni uspešno igral tudi Saša Vujačić, je našel zvezdniško rešitev trenerskega vprašanja. Novi strokovni šef moštva je namreč postal 77-letni član hiše slavnih Larry Brown. Gre za trenerja, ki se lahko pohvali, da je bil prvak tako v ligi NCAA (Kansas) kot v ligi NBA (Detroit). V najmočnejši ligi na svetu je vodil tudi Denver, New Jersey, San Antonio, Indiano, Philadelphio, New York in Charlotte.

Foto: Vid Ponikvar Novaković še šesto sezono s Slatinčani

Košarkarje Rogaške bo tudi v prihodnje vodil Damjan Novaković, ki bo tako vstopil še v šesto sezono z dvakratnimi podprvaki. Njegov pomočnik ostaja Peter Markovinovič. Nekaj več nejasnosti pa je glede igralskega kadra. Iz kluba sporočajo, da na igralskem seznamu ostajajo Žan Kosič, Rashun Davis in Marvin Holcomb, medtem ko so pogodbe potekle Mitji Nikoliću, Marku Pajiću, Leonu Šantlju in Mihi Fonu. Rogaško Slatino zanesljivo zapuščata Dragan Đuranović in Ivan Batur, medtem ko je Dragiša Drobnjak po polfinalnem porazu proti Olimpiji košarkarske čevlje obesil na klin.

Bo Birsen dočakal Dragića?

Turški evroligaš Anadolu Efes se je projekta sestavljanja ekipe za novo sezono lotil s podpisom dveletne pogodbe s 23-letnim in 208 centimetrov visokim krilnim igralcem Metecanom Birsnom, sicer nekdanjim članom Fenerbahčeja in nazadnje Sakarayja, ki je dolgo veljal za veliki up turške košarke. V zraku pa ostaja vprašanje, kaj bo klub storil z Zoranom Dragićem, ki se te dni posveča rehabilitaciji po poškodbi kolena. Ljubljančan je namreč letos podpisal pogodbo 1+1, a bi se na parket lahko vrnil šele ob koncu leta. "Ne vem, kakšna bo moja usoda. Vem le, da me imajo v Carigradu radi," pravi Dragić.

Foto: Reuters

Dwane Casey prihaja v Detroit

Pri severnoameriškem poklicnem moštvu Detroit Pistons bodo prihodnji teden uradno naznanili novega trenerja. To bo 61-letni Dwane Casey, ki je nazadnje vodil Toronro, pred tem pa je deloval tudi pri Dallasu in Minnesoti. Že pred tem se bo lotil tudi pogovorov z vsemi igralci, ki jih je v nedavno končani sezoni vodil Stan Van Gundy. Spomnimo, Detroit je sezono 2017/18 končal na devetem mestu v vzhodni konferenci, a je bil kar krepko oddaljen od končnice.

Foto: Sportida Navarro bo še igral

Eden od najboljših španskih košarkarjev vseh časov Juan Carlos Navarro je po porazu Barcelone proti Baskonii v polfinalu španskega košarkarskega prvenstva v kali zatrl govorice o upokojitvi. Zatrdil je, da bo igral tudi v prihodnji sezoni. Selitve ne načrtuje, saj ostaja zvest Barceloni. Katalonski športni ponos je sicer eden od zgolj dveh njegovih klubov. Član Barce je bil od prvih korakov do leta 2007, ko se je za vsega eno sezono podal v ligo NBA (Memphis). Po vrnitvi iz ZDA v matičnem klubu igra že celo desetletje.

Valencia ima novega trenerja

Txus Vidorreta se je poslovil s trenerskega stolčka evroligaša in še vedno aktualnega španskega prvaka Valencia Basket, ki pa bo v kratkem predal krono. Novi trener kluba je postal Jaume Ponsarnau. Gre za 47-letnega Španca, ki je nazadnje v Valencii deloval kot pomočnik trenerja, pred tem pa sta bila njegova delodajalca Manresa in Gipuzkoa Basket. Deloval je tudi na reprezentančni ravni.

Foto: Vid Ponikvar

Shante Evans iz Španije v Francijo

Novega delodajalca ima tudi slovenska reprezentantka Shante Marie Evans. Nekdanja igralka Celja, ki je lani igrala za Girono, se seli v Francijo. Njen novi klub je Villeneuve. Američanka s slovenskim potnim listom sicer ostaja tudi na reprezentančnem seznamu.

Mumbru se je poslovil

Član zlatega španskega košarkarskega rodu Alex Mumbru se pri 39 letih ne bo podal na košarkarsko tržnico. Košarkarske čevlje je po 21 sezonah dokončno obesil na klin, kot njegov zadnji klub pa bo za vselej ostal zapisan Bilbao. Tja se je preselil leta 2009. Pred tem je 202 centimetra visoki krilni košarkar igral za Joventut in Real, vrsto let pa tudi za izbrano vrsto svoje države. Z njo je bil med drugim leta 2006 svetovni, leta 2009 pa še evropski prvak.