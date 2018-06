Dončićeva tekma s časom: lovorika in nabor. Kaj pa reprezentanca?

Najbolj vroč slovenski košarkar Luka Dončić je do danes v sezoni 2017/18 nastopil že na 70 uradnih tekmah. Zdaj bo na parket stopil še vsaj trikrat, največkrat pa petkrat. Vse bo odvisno od števila tekem finala španskega prvenstva, v katerega se je Real uvrstil po prvem mestu v rednem delu sezone ter "metlah" v četrtfinalu in polfinalu, ko sta bila tekmeca Iberostar Tenerife (0:2) in Herbalife Gran Canaria (0:3), Baskonia pa kot druga po rednem delu in zmagah nad Unicajo (2:0) in Barcelono (3:1). Prva tekma velikega finala bo na sporedu 13. 6. ob 21. uri v Madridu, morebitna peta pa devet dni pozneje.

Finale španskega prvenstva: Real Madrid – Kirolbet Baskonia Prva tekma (Madrid): 13. 6. ob 21.00

Druga tekma (Madrid): 15. 6. ob 22.15

Tretja tekma (Vitora): 17. 6. ob 18.30

Morebitna četrta tekma (Vitoria): 19. 6. ob 21.00

Morebitna peta tekma (Vitoria): 22. 6. ob 21.00

Do konca sezone le še finale DP. Foto: Sportida Dončičev scenarij: 3:0, nato v ZDA

Vloga favorita tokrat pripada Realu, med vsemi madridskimi košarkarji pa si hitrega konca sezone želi prav Dončić. Če bo namreč finalna serija končana po treh ali štirih tekmah, bo imel namreč dovolj časa, da iz Madrida odpotuje v Brooklyn, kjer bo 21. junija ob 19. uri po lokalnem času na sporedu nabor severnoameriške poklicne lige NBA. Luka namreč velja za enega od osrednjih favoritov za visok izbor v prvem krogu, čeprav za razliko od njegovih ameriških tekmecev, ki se te dni dokazujejo na pripravljalnih taborih klubov, svojih spretnosti ne bo razkazoval v živo. Je bil pa zato v Evropi deležen več obiskov, ne le oglednikov oziroma skavtov, temveč tudi vodstvenih mož klubov iz lige NBA.

Priznanja Luke Dončića v letu 2018

MVP evrolige

prva peterka evrolige

MVP zaključnega turnirja evrolige

najboljši mladi košarkar evrolige

prvak evrolige

najboljši mladi košarkar španskega prvenstva

prva peterka španskega prvenstva

MVP španskega prvenstva

Ameriško trkanje po prsih

V ameriških analitičnih predvidevanjih pred naborom, ki se vsaj pri prvih izborih večinoma zelo približajo končnemu razpletu, delnice slovenskega reprezentanta resda ne kotirajo več tako visoko kot pred nekaj tedni. Takrat je bil Dončić celo eden od dveh glavnih kandidatov za prvi izbor, ki je pripadel Phoenixu. Danes pa ga ameriški analitiki vidijo med tretjim in celo šestim mestom. Vlogo prvega favorita še naprej drži bahamski center z ameriškim potnim listom DeAndre Ayton, ki se je udeležil le treninga pri Phoenixu in po vadbi samozavestno zatrdil, da pričakuje prvi izbor. "Prvi izbor bom jaz. Če me Phoenix izbere, bom upravičil zaupanje," mu odgovarja Marvin Bagley. Nad visokim izborom pa ne obupuje niti Mohamed Bamba.

DeAndre Ayton: št. 1 na naboru lige? Foto: Getty Images

Blaž Mesiček se je umaknil Dončić bo tokrat osamljeni slovenski udeleženec nabora lige. Tik pred iztekom roka je namreč svoje ime s seznama nabornikov umaknil 20-letni član Brindisija in nekdanji košarkar Olimpije ter Škofje Loke Blaž Mesiček.

Ga bosta Rebec in Zagorac dočakala? Foto: Sportida Kaj pa reprezentanca?

Bo v natrpanem junijskem urniku Luke Dončića tudi kaj prostora za slovensko reprezentanco, ki se bo vnovič zbrala na praznični ponedeljek, 25. 6., ter se v Ljubljani pripravljala na pomembni kvalifikacijski tekmi za SP 2019 v Stožicah – 28. 6. s Španijo in 1. 7. s Črno goro?

"Rad bi znova oblekel slovenski dres. Če bom le lahko, bom seveda v Stožicah. Upam, da bo dvorana polna, podpora reprezentanci pa takšna kot v Istanbulu," je pred dnevi v kratkem javljanju, s katerim Košarkarski zvezi Slovenije pomaga pospešiti prodajo vstopnic, dejal 19-letni Ljubljančan.

Tudi v vodstvu reprezentance zagotavljajo, da ga sicer pričakujejo, a je med vrsticami vendarle mogoče razbrati zavedanje njegovega položaja. Najkoristnejšega igralca evrolige namreč, ne glede na dolžino finala španskega prvenstva, po vsej verjetnosti čaka pot v ZDA in niz obveznosti pri domnevnem novem klubu. Zaradi teh aktivnosti utegne torej izpustiti poletno reprezentančno akcijo.