Presenečenje na Gogijevem kampu #video

Slovenski košarkarski as Goran Dragić v okviru fundacije, ki nosi njegovo ime, že deveto leto zapored v Laškem v okviru svojega kampa in skupaj s približno 30 sodelavci teden dni prenaša izkušnje na mlade košarkarje . Ti so v četrtek zvečer dočakali prav posebno glasbeno doživetje.

Okoli 140 nadobudnih otrok iz sedmih držav zadnji teden pridobiva košarkarsko znanje na devetem kampu nekdanjega slovenskega kapetana Gorana Dragića v Laškem.

Udeleženci tabora Gorana Dragića so v četrtek zvečer dočakali glasbeno presenečenje. Foto: Nik Moder/Sportida

Ne le košarka, dneve bogatijo še številne delavnice in aktivnosti. V četrtek so se med drugim prelevili v igralce in igralke, zvečer pa dočakali tudi prav posebno glasbeno presenečenje.

Kamp so obiskali člani vse bolj priljubljene slovenske zasedbe Joker Out in z udeleženci med drugim zapeli evrovizijsko uspešnico Carpe Diem.

"Otroci se imajo super, prav tako vsi, ki stojimo v ozadju in skrbimo za organizacijo. Letos nas je na kampu kar 140, prijav je bilo rekordno veliko, kar 550, a jih toliko žal ne moremo sprejeti, smo pa veseli, da je veliko otrok tudi iz tujine, in sicer iz kar sedmih držav. Vsem udeležencem vedno rečem, naj uživajo v igri, naj bodo sproščeni in naj sanjajo o tistem, kar jih zanima. Danes je na otrocih veliko pritiska, s šolo, starši, družbo, družbenimi omrežji … Stvari so šle v povsem novo smer, s čimer se morajo spopasti vsi, zato je njihova pot še nekoliko težja," je v začetku tedna za Sportal o svojem kampu dejal 37-letni Dragić, ki bo mlade upe v Laškem gostil do sobote.