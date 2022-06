Prepelič ostaja v Valencii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič je za eno leto podaljšal sodelovanje s špansko Valencio. Devetindvajsetletni branilec trenutno okreva po zlomu leve roke na marčevski tekmi proti Murcii, pred tem pa je bil najboljši strelec svoje ekipe v domačem prvenstvu in v evropskem pokalu, je danes zapisal košarkarski portal Sportando.

Do poškodbe je Prepelič v španskem prvenstvu v tej sezoni v povprečju dosegal 15, v evropskem pokalu pa 14,2 točke na tekmo.

Pred odhodom v Valencio leta 2020 je v domovini igral še za Maribor, Domžale in Olimpijo, v tujini pa za turški Banvit, nemški Oldenburg, francoska Limoges in Levallois ter španska Real Madrid in Joventut.

Prepelič je v zadnjih letih tudi eden od nosilcev igre pri slovenski reprezentanci, z njo je slavil na evropskem prvenstvu 2017 ter osvojil četrto mesto mesto na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu.