Prenizka premija buri duhove: Dončić razočaran nad Mirom Cerarjem

Slovenska košarkarska reprezentanca je septembra sredi Istanbula spisala zgodovino. Premierno je prišla do medalje, povrhu vsega pa še zlate. Slovenija je bila na vrhu.

In ker so slovenski košarkarji za promocijo naše države naredili toliko, je nekoliko več ljudi spoznalo, kje naša majhna kokoška leže zlata košarkarska jajca.

In za zlato medaljo je država prvotno predvidela 17.080 evrov, kakor veleva zakon. Nato je vlada s posebnim sklepom Košarkarski zvezi Slovenije namenila dodatnih 50 tisoč evrov.

Za primerjavo, vsak bronasti španski košarkar je prejel 30 tisoč, srbski pa 20 tisoč evrov. Na KZS so od države prejeli skupno 67 tisoč evrov, vendar izplačila niso dali naprej košarkarjem, saj so se s premierjem Mirom Cerarjem pogovarjali, da se bo morda našel še večji del pogače. Takrat bi nato dali zasluženo izplačilo košarkarjem in strokovnemu štabu v enem znesku.

Cerar se je s predstavniki zveze pogovarjal o povečanju nagrade, a je pri tem ostalo

Na KZS so večkrat poudarjali, da računajo na dodaten priliv za nagrade reprezentanci, hkrati pa so poudarjali, da bodo poskušali pridobiti svoja sredstva za junake, če država ne bo nič več primaknila.

Očitno iz obeh naslovov niso dobili nič, zdaj pa so košarkarji pisali odprto pismo Cerarju in zapisali dejstva, zakaj je zlata medalja vredna bistveno več.

Miro Cerar je v Istanbulu navijal za slovenske košarkarje. Foto: Sportida

In danes so prejeli njegov odgovor. "Zavedam se, da so športni uspehi uspešen promotor države ter da je šport pomemben gradnik zdravja vse družbe. S tem namenom imamo sprejeta pravila, ki za vse športe enakovredno določajo višino izplačila nagrade za dosežen športni uspeh. Po teh pravilih je nagrada za zlato medaljo na evropskem prvenstvu v košarki 17.080 evrov. Glede na izjemen uspeh je vlada s posebnim sklepom Košarkarski zvezi Slovenije namenila za nagrade še dodatnih 50.000 evrov," je zapisal Cerar.

Vlada je ta sredstva na račun KZS nakazala že 12. oktobra lani. "Glede na to, da je bila nagrada namenjena vam, verjamem, da ste jo že prejeli," je še zapisal Cerar, ki se je decembra lani srečal tudi s predstavniki KZS in se z njimi pogovarjal o povečanju nagrade, ki so jo zahtevali košarkarji.

"Takrat sem povsem jasno povedal, da dodatnih sredstev za nagrade ne morem obljubiti, da pa lahko pri pristojnih ministrstvih preverim, ali smo pri tem izkoristili vse pravne okvirje in finančne zmožnosti. Prav tako sem zagotovil, da bomo v prihodnjem mandatu naredili vse, da bomo spremenili zakonodajo, ki bo znala bolje nagraditi dosežke vseh vrhunskih športnih rezultatov."

Zlati košarkarji so se odzvali

Vse zlate medalje je država ovrednotila s 67 tisoč evri. Foto: Vid Ponikvar Odnos do košarkarjev je Slovenija po Cerarjevem mnenju pokazala tudi s podelitvijo Bloudkovih priznanj za vrhunski športni dosežek. "To priznanje ni le velika čast, ampak tudi zagotovilo, da bo lahko vsak član moške košarkarske reprezentance, ko bo izpolnil pogoje za upokojitev, upravičen do izplačila pokojnine. Danes bi tako vsak dobil vsaj 1.500 evrov mesečne pokojnine. S tem smo kot družba pokazali, da cenimo vaš prispevek še dolgo po tem, ko zbledi lesk prejetih medalj. Namesto višjega enkratnega zneska, ki bi ga športniki prejeli v najbolj produktivnem obdobju svojega življenja, smo na tako poskrbeli za dostojno starost za čas, ko se bodo iztekle klubske in sponzorske pogodbe. Verjamem, da bo v jeseni življenja ta nagrada cenjena bolj kot zdaj."

Ob tem premier poudarja, da je bila vlada športu zelo naklonjena. Trenutno je v državni upravi zaposlenih 117 športnikov, povečala pa so se tudi finančna sredstva namenjena športu, in to kar za 70 odstotkov. "Sredstva, namenjena za slovenski šport, znašajo v tem letu, skupaj z evropskimi, več kot 30 milijonov evrov. Samo Košarkarska zveza Slovenije bo v letu 2018 od države prejela kar 20 odstotkov več sredstev kot lani," je še zapisal.

Iskreno se ne gre o denarju, kljub temu, da je nase misljenje, da je to zalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni zivljenja, je pa marsikomu dobrodosel. Najbolj pa boli to, da smo bili zignorirani s strani g. Mira Cerarja #mislovenci 🇸🇮 — Luka Doncic (@luka7doncic) April 10, 2018

Pred tem se je na socialnih omrežjih, ko je zakrožilo pismo košarkarjev, vnela prava debata o nagrajevanju zlatih slovenskih košarkarjev. Vanjo so se vpletli tudi glavni akterji, ki so Slovenijo ponesli na evropski tron. Klemen Prepelič je najbolj aktiven. Med drugim je spregovoril o majhnosti Slovenije, oglasil pa se je tudi 19-letni Luka Dončić, ki je najbolj vroč košarkar v Evropi. "Iskreno se ne gre o denarju, kljub temu, da je nase mišljenje, da je to žalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni življenja, je pa marsikomu dobrodošel. Najbolj pa boli to, da smo bili zignorirani s strani g. Mira Cerarja," je na svojem profilu na Twitterju napisal Dončić.