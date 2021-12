Pred Dončićevim prihodom organiziral igro Dallasa, zdaj član Cedevite Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na položaju organizatorja igre bo Cedevito Olimpijo v nadaljevanju sezone okrepil Yogi Ferrell, ki v Ljubljano s seboj prinaša izkušnje z igranjem v severnoameriški ligi NBA in elitni Evroligi. V karieri je dve leti igral za Dallas Mavericks.

Slovenski klub Cedevita Olimpija se je okrepil z ameriškim organizatorjem igre Yogijem Ferrellom. Nazadnje smo ga lahko videli na delu v dresu Panathinaikosa v elitni Evroligi. Pred tem je skoraj celotno kariero preživel v Ligi NBA in v razvojni Ligi NBA. Med drugim je bil Ferrell leta 2017 izbran tudi v drugo najboljšo peterko novincev v najmočnejši ligi na svetu.

Ferrell leta 2016 ni bil izbran na naboru Lige NBA, istega leta pa je nato najprej podpisal pogodbo z Brooklyn Nets, v dresu katerih je odigral tudi poletno ligo. Konec oktobra so Netsi pogodbo z njim prekinili, novembra pa je podpisal pogodbo z njihovo razvojno ekipo Long Island Nets. Ferrell je v začetku sezone 2016/17 krožil med obema moštvoma, nato pa se je v začetku leta 2017 pridružil Dallas Mavericks. Na 36 tekmah, od katerih jih je 29 začel v prvi peterki moštva iz Teksasa, je v povprečju dosegal 11,3 točke in 4,3 asistence na tekmo. Sezono zatem je znova preživel v Dallasu, beležil je 10,2 točke in 2,5 asistence, zaigral pa je na vseh 82 tekmah.

Kevin Duane Yogi Ferrell ml.



Datum in kraj rojstva: 9. maj 1993, Greenfield (Združene države Amerike)

Višina: 183 centimetrov

Igralni položaj: organizator igre

Kariera: Brooklyn Nets (ZDA, 2016), Long Island Nets (ZDA, 2016-17), Dallas Mavericks (ZDA, 2017-18), Sacramento Kings (ZDA, 2018-20), Cleveland Cavaliers (ZDA, 2021), Salt Lake City Stars (ZDA, 2021), Los Angeles Clippers (ZDA, 2021), Panathinaikos (Grčija, 2021)

Preden bi lahko spoznal Luko Dončića, ki je prišel sezono za njim, je šel k Sacramento Kings, svojo zadnjo sezono v Ligi NBA pa je preživel pri Cleveland Cavaliers in Los Angeles Clippers. Za Clipperse je na osmih tekmah v sezoni 2020/21 dosegal 4,6 točke, 2,1 asistence in 1,5 skoka na tekmo, v končnici pa je zaigral na devetih tekmah, na parketu preživel 1,7 minute in dosegal 0,4 točke ter 0,3 asistence na tekmo.

V dresu grškega Panathanaikosa je Ferrell v tej evroligaški sezoni zaigral na petih tekmah. V malo manj kot osmih minutah igre je dosegal 1,6 točke, 1,8 asistence in 1,0 skoka na tekmo.

Američan je prišel v Ljubljano kot zamenjava za Marcusa Keena, s katerim je ljubljanski klub zaradi neizpolnjenih pričakovanj predčasno prekinil pogodbo.

V Stožicah bomo na delu videli tudi povratnika Alena Omića, od zmajevega gnezda pa se je poslovil reprezentančni center Žiga Dimec.