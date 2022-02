Olimpija v velikem slogu spravila na kolena večnega tekmeca in se pridružila Heliosu

Ljubljanska dvorana Kodeljevo še tretje leto zapored in šestič v svoji bogati zgodovini gosti zaključni turnir košarkarskega pokalnega tekmovanja. V prvem polfinalu 21. izvedbe pokala Spar so košarkarji Helios Suns z 79:76 odpravili Rogaško, v drugem pa je Cedevita Olimpija s 93:75 odpravila Krko. Finale bo na sporedu v petek.

Košarkarji Helios Suns so so v prvem polfinalu na Kodeljevem premagali Rogaško in se bodo v finalu v petek ob 20.30 pomerili s Cedevito Olimpijo, ki je ugnala Krko. Ljubljančani so ključni del opravili v uvodni četrrtini, ki so jo dobili z 29:17, prednost pa je narasla do konca polčasa na 57:42.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem polfinalu gladko premagali Krko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Že v prvi četrtini je Cedevita Olimpija naredila preveliko razliko. Preveč izgubljenih žog smo imeli. Tekmecu smo dovolili, da je prišel do visoke razlike. V prvem polčasu je bila to največja težava. V drugem se nismo mogli vrniti nazaj. Naprej moramo delati. Videli ste, da imamo težave z igralci. Manjkata nam dva ključna igralca Thomas in Kosi ter mladi Stipaničev," je po izpadu iz pokalnega tekmovanja povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Cedevita Olimpija : Krka, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

"Od začetka tekme smo bili osredotočeni. Tako kot smo se dogovorili, smo pokrivali njihove ostrostrelce. Obramba je bila v določenih trenutkih odlična. Čestitke fantom na energiji. Niti v enem trenutku nismo podcenjevali nasprotnika. Krka je imela manjšo rotacijo pri visokih košarkarjih, kar smo izkoristili. Na koncu se ni nihče preveč utrudil, tako da smo pripravljeni na petkov finale," je po visoki zmagi dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Najboljši strelci pri Cedeviti Olimpiji so bili Zoran Dragić (18 točk), Edo Murić (17) in Jaka Blažič (13). V vrstah Krke je bil s 15 točkami najbolj učinkovit izkušeni Rok Stipčević.

Helios Suns : Rogaška, Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Helios Suns bo petič v zgodovini pokala Spar igral v finalu. Edini naslov je osvojil v prvem poskusu 2007, ko je na Kodeljevem premagal Olimpijo; 2008, 2011 in 2013 je v finalu izgubil proti Olimpiji.

Domžalčani so do zmage prišli v zadnji minuti. Blaž Mahkovic je ob zaostanku dveh točk Helios Suns zadel trojko in izsilil dodatni prosti met za 76:74. Dve točki s črte prostih metov je nato zadel še prvi strelec tekme Leon Šantelj (27 točk met iz igre 9:11, 10 skokov, indeks 33).

Po enajst točk so za Helios Suns dodali še Carlbe Lee Ervin (8 podaj), Mahkovic (8 skokov) in Tadej Ferme (met 4:10), pri gostih pa je Petar Vujačić zbral 19 točk, Mladen Primorac 14 točk in 12 skokov.

Finale bo na sporedu v petek ob 20.30