Panathinaikos predstavil novega tehničnega direktorja

"Saniju Bečiroviću želimo znova izreči dobrodošlico v naši ekipi in mu želimo veliko uspeha pri njegovih novih dolžnostih," so zapisali pri klubu iz Aten. V klubu so spomnili, da se je Sani Bečirović rodil 19. maja 1981 v Mariboru in da bo še tretjič deloval v tem grškem klubu. Najprej kot igralec je v dveh sezonah od 2006 do 2008 nosil zeleni dres ter z njim leta 2007 osvojil pokal v evroligi, dvakrat je bil s klubom grški prvak, osvojil pa je tudi prav toliko grških pokalov (2007, 2008). Leta 2015 se je tekmovalno upokojil in se vrnil v Panathinaikos kot član trenerskega štaba, ko je bil pomočnik glavnega trenerja.

Welcome back Sani! ☘



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του Σάνι Μπετσίροβιτς στην ομάδα μας από το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή.



— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 16, 2023

Od leta 2019 do 2023 je bil športni direktor pri Cedeviti Olimpiji.

Bečirovića je pri Olimpiji zamenjal Vlado Ilievski.