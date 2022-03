Opolnoči znova igra Luka Dončić

Charlotte Hornets igrajo za četrto zaporedno zmago. V domači dvorani so to sezono 50-odstotno uspešni. Dallas Mavericks imajo v gosteh 20 zmag in 15 porazov. Igrajo drugo medsebojno tekmo v tej sezoni. Decembra so s 120.96 zmagali Mavericks. Zdaj že nekdanji košarkar Dallasa Kristaps Porzingis je dal 24 točk. Prvi igralec Mavsov je danes seveda Luka Dončić, ki ima povprečje 28 točk, 9,3 skoka in 8,6 asistencama tekmo. Pri Charlottu pa pozor na LaMela Balla, ki daje po 19,7 točke in ima 6,9 skoka in 7,4 asistence na tekmo.

Liga NBA, 19. marec: Charlotte Hornets : Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons

Washington Wizards : Los Angeles Lakers

Indiana Pacers : Portland Trail Blazers

Houston Rockets: Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks : New Orleans Pelicans

Orlando Magic : Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings : Phoenix Suns

