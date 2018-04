Omić junak Beograda: njegovo ime so skandirali

Prihod Alena Omića v Beograd k Crveni zvezdi je takrat pri navijaški skupini Delije sprožil val negodovanja. Odločili so se, da bodo bojkotirali tekme košarkarskega kluba v ligi ABA in Evroligi. V nos jim je šla nacionalnost košarkarja, ki pa ima prav tako slovenski potni list.

Zato pa so ga tako kot povsod, kjer je igral, vzljubili preostali navijači Crvene zvezde, ki so tudi na drugi tekmi finala lige ABA napolnili znameniti Pionir.

Alen je bil osrednji junak dvoboja, saj je 15 točkam dodal deset skokov in se lahko pohvalil s statističnim indeksom 27. Crvena zvezda je Budućnost premagala z 69:59.

"Vse od prihoda k Zvezdi sem vedel, da ima najboljše navijače v Evropi"

Alen Omić je na drugi tekmi finala pokazal odlično predstavo. Foto: ABA liga Zadel je tudi devet od 13 prostih metov, kar sicer ni njegova odlika. In njegovo predstavo so navijači Crvene zvezde znali pozdraviti. Ob odhodu iz dvorane je ves Pionir skandiral njegovo ime.

Kot so še zapisali pri Telegrafu, se je Omić na koncu tekme obrnil proti mestu na tribuni, kjer so ponavadi bile Delije, ter z dvignjeno pestjo pokazal, koliko mu pomeni zmaga Crvene zvezde, ki je zdaj v finalu izenačila izid proti Budućnosti na 1:1. Ekipi igrata na tri dobljene tekme, serija pa se zdaj seli v Podgorico, kjer bosta v petek in soboto naslednja obračuna. Če bo na vrsto prišla morebitna odločilna peta tekma, bodo to spet odigrali v Beogradu.

"Vse od prihoda k Zvezdi sem vedel, da ima najboljše navijače v Evropi. Veliko lažje nam je, ko so z nami. Oni so naš šesti igralec. In lepo je slišati skandiranje svojega imena," je po tekmi dejal Omić.

Nato je list nemudoma obrnil proti petku in gostovanju v dvorani Morača: "Ob izhodu iz dvorane smo pozabili na to tekmo. Vemo, kaj nas čaka v Podgorici in kaj moramo narediti na naslednjih tekmah. Po tej zmagi nam ni nič lažje. Budućnosti moramo vzeti prednost domačega terena, ki si jo je priigrala z zmago na prvi tekmi. V Morači bomo igrali še z več energije."