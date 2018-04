Navijači Crvene zvezde slavijo izvrstnega Omića

Finale lige ABA

Potem ko je Budućnost v ponedeljek z rezultatom 80:76 ugnala Crveno zvezdo in tako prišla do "breaka", so se aktualni prvaki iz Beograda na drugi domači tekmi z zmago z 69:59 vrnili v igro za četrto zaporedno lovoriko v ligi ABA. Alen Omić je bil daleč najboljši igralec rdeče-belih, hkrati imel odličen statistični indeks in se veselil dvojnega dvojčka. Serija se zdaj seli v Podgorico, kjer bosta v petek in soboto naslednji finalni tekmi - ekipi igrata na tri zmagi.

Crvena zvezda in Budućnost sta v tej sezoni od vseh klubov, ki nastopajo v ligi ABA, pokazala največ. Srbsko moštvo je nastopalo v evroligi, Črnogorci pa v EuroCupu. Prav tako sta kluba redni del regionalnega tekmovanja končala na vodilnih mestih, kar sta potrdila v polfinalu. Beograjčani to lovoriko lovijo še četrtič zapored, Budućnost pa prvič. Moštvi igrata na tri zmage.

Bolje so začeli košarkarji Budućnosti, ki so odločilni korak k zmagi z 80:76 naredili v tretji četrtini, po kateri so povedli za šest točk in prednost zadržali do konca srečanja. Pri zmagovalcih je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Nemanja Gordić, pri Crveni zvezdi pa Alen Omić s 14 točkami.

Omić je bil razpoložen tudi na drugi tekmi in bil osrednji igralec, da je Crvena zvezda prišla do izenačenja, potem ko je premagala črnogorsko moštvo s 69:59. Center s slovenskim potnim listom je tekmo končal pri 15 točkah, desetih skokih in se tako veselil dvojnega dvojčka. Njegov statistični indeks je znašal kar 27, s svojo predstavo pa navduševal navijače Crvene zvezde.

Serija, ki se igra na tri zmage, se zdaj seli v Podgorico. Naslov prvaka lige ABA prinaša vstopnico za Evroligo.