Pri Olimpiji se nagibajo na drugo stran

Direktor Petrol Olimpije Roman Lisac po koncu lige ABA

Po lanskem desetem mestu se je košarkarska Olimpija letos v regionalni ligi ABA povzpela na najverjetneje sedmo mesto, če FMP danes zvečer ne bo presenetil Budućnosti. V nasprotnem primeru bi bila šesta, kar je bil tudi cilj pred začetkom sezone.

"Skupek zmag po novem letu, odkar je Martić prevzel moštvo, je soliden. Škoda, da nismo premagali Zadra za 20 točk (Olimpija bi bila v tem primeru šesta, op. a.). Načrt je bil takšen, vendar je zjutraj zbolel Mirza Begić. Poznalo se je, da nismo imeli organizatorja igre. Brez Jana Špana je težko, na pomoč avstralske okrepitve v ligi ABA pa nismo mogli računati," je dejal Roman Lisac, ki je lani septembra prišel na mesto direktorja ljubljanskega kluba.

Kmalu naj bi zagledali ničlo

"Že na začetku sva s predsednikom rekla, da bomo osredotočeni, da pridemo pri dolgu na želeno ničlo. Zelo blizu temu smo. Mislim, da bomo do konca meseca objavili, da je sanacija končana in da Olimpija nikomur ne dolguje nič več." Foto: Urban Urbanc/Sportida Prvi cilj kluba sicer ni bil športno naravnan, saj je bila želja dokončanje sanacije. Ta korak naj bi bil kmalu dokončno tudi narejen, poudarja: "Že na začetku sva s predsednikom rekla, da bomo osredotočeni, da pri dolgu dosežemo želeno ničlo. Zelo blizu temu smo. Mislim, da bomo do konca meseca objavili, da je sanacija končana in da Olimpija nikomur ne dolguje nič več."

Ker si Olimpija s šestim mestom ni zagotovila Evrope prek regionalne lige ABA, bo morala iskati priložnost drugje. Prvak bo namreč dobil vstopnico za Evroligo, tri naslednja moštva pa za pokal Uleb, ki velja za drugo najmočnejše tekmovanje. V državnem prvenstvu si lahko tako zagotovi Fibino Ligo prvakov, a se v klubu želijo nagniti na drugo stran, kjer so ekipe bolj kakovostne.

Olimpija spet v Ulebov pokal?

Zoran Martić bo moral osvojiti naslov državnih prvakov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija je v tej sezoni igrala v Ligi prvakov, želja za prihodnjo pa je Ulebovo tekmovanje: "Naredili bomo in že delamo vse, da bi igrali v pokalu Uleb. Videti moramo, kako bo s Fibino Ligo prvakov, ampak naš cilj je Ulebov pokal, ker je kakovostnejše tekmovanje kot Liga prvakov. Težko bo priti v to tekmovanje, a dolgo časa sem bil tam, več let, upam, da še kaj veljamo. Naš cilj mora biti ta liga. Olimpijo moramo umestiti tja, kamor spada," poudarja Lisac.

Čeprav je bilo v preteklosti tako, da je prvak slovenskega prvenstva dobil vstopnico za ligo ABA, naj bi jo Olimpija imela že pred njegovim koncem: "Olimpija bo igrala v ligi ABA. To je zagotovo. V torek imamo v Beogradu sestanek. Tam se bo vedelo, kako bosta postavljeni prva in druga liga. Olimpija zagotovo igra v ligi ABA, kar je naš cilj. V nadaljevanju sezone se bomo pa seveda borili, da bomo prvaki Slovenije."

Na vprašanje, ali utegnejo ligo ABA razširiti in kam bo potem šel slovenski prvak, če to ne bo Olimpija, Lisac odgovarja: "Ne bodo je razširili, v drugo ligo bo šel. Recimo."

Približno milijon evrov za ekipo

"Pripeljali smo Jusufa Sanona. Sami vidite, da je v dvorano privabil veliko NBA-oglednikov. V ligi NBA se o njem veliko govori." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če se bodo uresničili ambiciozni načrti, bodo morali zeleno-beli bolj odpreti blagajno za sestavo prvega moštva. "V Olimpijo ni nihče prišel s tovornjakom denarja. S predsednikom imava jasno vizijo. Stati moramo na realnih tleh. Želimo, da bo ekipa boljša, z večjim proračunom. Če rečemo, da bomo stoodstotno povečali proračun, je to okoli številke 800-900 tisoč evrov. Mislim, da gre vse po načrtu. Pripeljali smo Jusufa Sanona. Sami vidite, da je v dvorano privabil veliko NBA-oglednikov. V ligi NBA se o njem veliko govori. Zanimiv košarkar za to ligo je. Naš cilj je, da delamo igralce in skušamo nekoliko širše zgraditi mladinski pogon. Upam, da bomo presenetili s svojimi izdelki in ne le z nakupovanjem tujcev. "

In koliko denarja bi Olimpija potrebovala, da bi bila konkurenčna za uvrstitev med najboljše štiri v ligi ABA? "Govorimo o proračunu milijon, nekaj čez. To je neto znesek za ekipo. Bruto to zagotovo znaša tri milijone. Že letos bi bilo drugače, če bi se izšlo nekaj stvari. Nikakor ne želim komentirati in se spuščati v polemiko določenih ljudi. Mislim, da se na igrišču vidi občutna razlika v delu in v igri. Mislim, da smo na dobri poti. Mislim, da Martić dobro dela. Ima absolutno podporo. Upamo, da mu bo uspelo," odgovarja Lisac.

"Naslov je nujen. Ni izgovora!"

Olimpija bo zdaj lahko misli usmerila povsem v domače tekmovanje. Začetni ritem treh tekem na teden je že nekaj časa mimo, zdaj ne bo več niti lige ABA. Cilj je ubraniti lovoriko v državnem prvenstvu, na prvem testu v slovenskem pokalu pa so Ljubljančani pogrnili: "Kar nekaj velikih ekip je izgubljalo pokale. To je ena tekma. Državno prvenstvo je druga zgodba. Moramo osvojiti naslov. To je nujno. Tu ni izgovora!"