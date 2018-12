Občasni slovenski kapetan se seli na Hrvaško

Edo Murić je nazadnje igral za poljsko Zieleno Goro, s katero se je razšel septembra letos. Pred tem je igral za Anadolu Efes, Banvit, Partizan, Krko, Škofjo Loko in Parklje. Leta 2017 je s slovensko izbrano vrsto osvojil naslov evropskega prvaka.

"Murić je slovenski reprezentant, ki ima že nekaj izkušenj z igranjem v ABA ligi. Mogoče v prejšnjih sezonah ni imel veliko sreče z ekipami, za katere je igral, a zagotovo je to dobra okrepitev. Pričakujem, da se bo hitro vklopil v naš način igre," je ob podpisu pogodbe dejal trener hrvaških prvakov Slaven Rimac.

Cedevita v tej sezoni nastopa v ABA ligi in v Eurocupu, kjer so se šestkratni pokalni hrvaški zmagovalci uvrstili v drugi del tekmovanja. Cedevita je šestkratni hrvaški prvak, v letošnji sezoni ABA lige so Zagrebčani trenutno na tretjem mestu z izkupičkom sedmih zmag in štirih porazov.

Thank you @KKCedevita 💪🏼

Can't wait to start my new journey 🍀 https://t.co/tFJopuzJcH — Edo Murić (@Edo_Muric) December 16, 2018

