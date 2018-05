Ob Dončiću so blesteli tudi mladi košarkarji Helios Suns

V Beogradu je bilo v zadnjih dneh košarkarsko zelo živahno in za Slovenijo zanimivo. In to ne samo zaradi velikega zmagoslavja Luke Dončića in Anthonyja Randolpha, ki sta z madridskim Realom osvojila evroligo. Pionirji U13 Helios Suns so namreč osvojili premierno sezono tekmovanja Basket4kids.

Tekmovanje Basket4kids je potekalo na območju celotne nekdanje skupne države Jugoslavije. V Makedoniji, Črni gori, Srbiji, BiH, na Hrvaškem in v Sloveniji so potekali regionalni turnirji, tako da je vsaka država dobila svojega prvaka. Ti so se potem srečali v Beogradu, dodani sta bili še dve ekipi z "wild cardom" in tako smo dobili enega najmočnejših turnirjev v tej regiji. Končni zmagovalci pa so postali košarkarji Helios Suns.

Ti so v skupini opravili z makedonskim Vardarjem, srbsko FOKO iz Kragujevca in hrvaškimi Vrijednosnicami iz Osijeka. V polfinalu je fante čakal težak obračun z najmočnejšo bosansko-hercegovsko ekipo Spars iz Sarajeva, a so Domžalčani tudi to prepreko dokaj zlahka preskočili. In ko je že vse kazalo, da bo sledil finalni obračun Helios - Zadar, so košarkarji FOKE v drugem polfinalu šokirali Dalmatince, tako je v finalu sledila ponovitev tekme iz predtekmovanja.

Potrditev, da v Domžalah z mladimi dobro delajo

In tako kot v skupinskem delu so tudi tokrat mladi Sunsi hitro stvari postavili na svoje mesto in pred bučnim navijanjem staršev in prijateljev, ki so v velikem številu obiskali srbsko prestolnico, osvojili premierni naslov v tekmovanju Basket4kids. Ob tem so organizatorji košarkarja Helios Suns Jana Videta izbrali tudi za MVP turnirja.

Mladi košarkarji Helios Suns so osvojili mednarodni turnir. Foto: Gašper Papež/Helios Suns

"Helios si je sodelovanje na zaključnem turnirju priboril z zmago na domačem kvalifikacijskem turnirju, ki smo ga organizirali prav v Domžalah. V Beogradu so fantje združili prijetno s koristnim. Poleg suverene zmage na samem turnirju jim bosta seveda ostala v spominu zaključni turnir evrolige in navijanje za svoje idole. Turnir je bil odlična promocija za naš klub in mesto Domžale ter nova potrditev za dobro delo z mladimi. Verjamemo, da bo projekt postal tradicionalen," je ob uspehu mladih košarkarjev dejal direktor kluba Matevž Zupančič.