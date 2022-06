📹 #FEBInfantilM2022: Está siendo uno de los jugadores del campeonato



🟠 Ayer, Nicolas Marina: 58 pts, 20 reb, 72 val





Nico Marina Parra je že večkrat opozoril nase v tej sezoni. Na zadnji tekmi rednega dela je na primer v torek pomagal ekipi, da je po podaljšku premagala Parrino Baloncesto Basee s 108:101 in se prebila v končnico. Za uspeh Sagrado Corazón Cáceres je v 45 minutah igre dosegel kar 74 točk, zbral 29 skokov in imel statistični indeks 90. Ob tem je za dve točki metal 26/37, za tri točke 2/7 in proste mete 16/20. V statistiko je dodal še tri asistence, tri ukradene in enajst izgubljenih žog.

A odlične predstave ni prikazal le na tej tekmi. V tej sezoni je na posameznih tekmah že dosegel 39 točk, 17 skokov, spet drugič 58 točk, 20 skokov in končal tekmo s statističnim indeksom 72.

Izločilne boje bo njegova ekipa začela v sredo, v osmini finala pa ji bo nasproti stala zasedba Unicaje iz Malage.