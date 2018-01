Neverjetno, kaj mora preživljati slovenski košarkar v Beogradu

Nad Alena Omića zdaj še navijači Partizana

"Prišel sem igrati košarko. Prišel sem zaradi najboljših navijačev na svetu in zaradi svete barve," se navijačem Crvene zvezde, del njih ga je žalil in napovedal bojkot tekem zaradi njegovega bosanskega porekla, želi prikupiti (nesojeni) slovenski reprezentant Alen Omić, za katerim sta zdaj že dve tekmi v dresu novega kluba, ki ju ne bo kar tako pozabil.

Bosanski center s slovenskim potnim listom, ki je zaradi Američana Anthonyja Randolpha ostal brez nastopa na lanskoletnem evropskem prvenstvu, si je pred kratkim poiskal nov klub in okrepil evroligaša Crveno zvezdo.

Toda Alen Omić si bržčas ni mislil, da ga bo na prvi tekmi v Beogradu pričakalo to, kar se je temu nekdanjemu članu ljubljanske Olimpije zgodilo.

Navijači so napovedali celo bojkot tekem

"Albanci s Kosova, Hrvati in muslimani niso naša družba oziroma družina," je bil transparent, s katerim so 25-letnemu v Tuzli rojenemu košarkarju člani organizirane navijaške skupine Crvene zvezde, Delije, ob njegovem debiju v novem klubu sporočili, da pri njih ni dobrodošel.

Šli so celo tako daleč, da so napovedali bojkot tekem, če bo Omić igral za njihov ljubljen klub.

Medtem je velik del preostalega dela občinstva slovenskemu košarkarju stopil v bran in se postavil na njegovo stran, svoje navijače pa izžvižgal.

Ob debiju se je Omić veselil evroligaške zmage nad Olympiakosom z 89:78. "Ne vem, nisem videl, kaj se je dogajalo. Sem sem prišel igrati košarko. Prišel sem zaradi navijačev, ki so najboljši na svetu," je po veliki zmagi nad grškim velikanom povedal slovenski center, ki je ob debiju v dresu novega kluba dosegel šest točk.

Zdaj so ga ozmerjali še s četnikom

Prav toliko jih je dosegel tudi na ponedeljkovem velikem beograjskem derbiju pri zmagi nad mestnim tekmecem Partizanom v ligi ABA, pri kateri je bil Omić spet v središču pozornosti.

Najprej zato, ker si je prislužil ovacije občinstva, potem tudi zaradi tega, ker so ga po zobeh vlekli organizirani navijači Partizana, Grobari, ki so ga žalili in ga označili za četnika.

Ni kaj, vroč začetek za nesojenega slovenskega reprezentanta v Srbiji.