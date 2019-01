Nesrečni Francoz utrpel pretres možganov

24-letni center Nerlens Noel jo je grdo skupil na domači tekmi lige NBA med ekipo Oklahoma City Thunder in Minnesoto Timberwolves (117:119). V tretji četrtini je po udarcu s komolcem Andrewa Wigginsa, ta igralec je dosegel kar 40 točk in 10 skokov, grdo padel in nepremično obležal. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico, zdaj pa v javnost prihajajo prve informacije o njegovem stanju.

Grd padec Noela:

Kot poroča ameriški Sporting News, naj bi Francoz imel pretres možganov, a drugih poškodb lobanje naj ne bi dobil. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno.

Po nesrečnem dogodku je spregovoril tudi Wiggins. "Hotel sem agresivno zabiti, a je Noel pri tem nesrečno padel. Padca sploh nisem videl, ko sem pogledal, sem ga videl na tleh. Upam, da je z njim vse v redu, želim mu le najboljše. Želim mu čimprejšnje okrevanje, zagotovo se bo vrnil še močnejši," je po dogodku povedal košarkar Minnesote.

Noel je v tej sezoni za Oklahomo v povprečju dosegal 5,1 točke, 4,6 skoka in 1,4 blokade v 39 tekmah. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo francoski košarkar odsoten s parketa.

Prayers up for Nerlens Noel. The Thunder big man caught an elbow, hit his head and had to be stretchered off 🙏 pic.twitter.com/22qPKtz1l6