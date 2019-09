Nekdanji košarkar NBA ubit v strelskem obračunu

Policijsko poročilo pravi, da je Emmett okoli 2.30 zjutraj sedel v svojem avtu pred svojim domom v Dallasu, ko sta se mu približali dve osebi z ročnim orožjem. Po glasnem prerekanju je Emmett pobegnil, a ga je zadel strel. Na ulici ga je našel mimoidoči, prepeljali so ga v bolnišnico, kjer pa je pozneje podlegel strelski rani.

"Liga Big3 je v šoku zaradi nenadne in tragične smrti Andreja Emmetta," so zapisali iz lige v košarki tri na tri, ki jo je ustanovil ikona hiphopa Ice Cube, in dodali: "Andre je bil član naše družine dve sezoni in nikoli ga nismo videli brez nasmeha na obrazu. Zaradi njegove prijaznosti do sočloveka in preprostega obnašanja smo vsi uživali v njegovi družbi."

Emmett je v ligi NBA začel igrati leta 2004, ko so ga na naboru izbrali Seattle SuperSonics, dve sezoni je odigral pri Memphis Grizzlies in New Jersey Nets. Pot ga je v profesionalni karieri vodila tudi na Kitajsko, v Libanon, Mehiko in Portoriko.