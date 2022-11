Proti najslabšim Dončić ne igra, Jokić v covidnem protokolu

V noči na četrtek so v ligi NBA na parketu vse tri ekipe slovenskih košarkarjev: Chicago z Goranom Dragićem gostuje v New Orleansu. V Dallas k Luki Dončiću so prišli košarkarji Houstona, a slovenskega košarkarja ne bo na parketu. Trener mu je namenil tekmo oddiha. Denver Vlatka Čančarja pa gosti New York.

Dallas Mavericks so na domačem parketu to sezono izgubili eno samo tekmo. Dobili so jih sedem, tudi zadnji dve – proti Trail Blazersom in Clippersom. In tudi naslednje tri igrajo v American Airlines Centru, najprej proti Rocketsom, nato še dve z Nuggetsi. Z izjemnim Luko Dončićem, ki je prvi strelec Dallasa (34,4 točke na tekmo), prvi skakalec (8,8 skoka) in prvi asistent ekipe (7,8 asistence na tekmo), so izraziti favoriti proti Houstonu, ki je z vsega dvema zmagama s 14 tekem trenutno najslabša ekipa lige. Mavericks imajo osem zmag in pet porazov. A Ljubljančan ne bo igral.

Že pred dnevi je dejal, da čuti utrujenost, a nato vseeno odigral dve odlični tekmi. S trenerjem Jasonom Kiddom sta se zdaj vendarle odločila, da dobi tekmo počitka. Pri Dallasu botas zaradi poškodbe tekmo izpustila Maxi Kleber in JaVale McGee. Naj bi pa prvič v sezoni priložnost za igro dobil Davis Bertans.

Luka Dončić (rest), Maxi Kleber (low back contusion) and JaVale McGee (neck strain) will all miss tonight's game against the Rockets. — Mavs PR (@MavsPR) November 16, 2022

Nikola Jokić bo izpustil sredino tekmo, morda pa tudi obe z Dallasom konec tedna. Foto: Reuters Težko delo v noči na četrtek čaka Gorana Dragića in njegove Chicago Bullse. Ti imajo šest zmag in osem porazov, tokratni nasprotnik Pelicans pa osem zmag in šest porazov. Denver, ki je pri devetih zmagah in štirih porazih, igra z Knicksi, ki imajo po sedem zmag in porazov. Nuggets bodo brez svojega najboljšega igralca. Nikola Jokić je namreč v tako imenovanem zdravstvenem protokolu. Covidna testiranja v ligi NBA niso več obvezna, le v primeru simptomov ali tesnega stika. Jokić bo manjkal največ deset dni, v primeru negativnega izvida pa lahko zaigra že prej.

Liga NBA, 16. november: New Orleans Pelicans - Chicago Bulls

Dallas Mavericks - Houston Rockets

Denver Nuggets - New York Knicks

Charlotte Hornets - Indiana Pacers

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks - Boston Celtics

Toronto Raptors - Miami Heat

MIlwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns - Golden State Warriors

