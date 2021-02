Dončić v naletu, z Dallasom lovi četrto zmago v nizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA se obeta pester večer, na sporedu je kar enajst tekem, dve s slovenskima akterjema. Dallas Mavericks so z Luko Dončićem po črnem nizu prišli v zmagovite tirnice in proti New Orleans Pelicans lovijo četrto zmago v nizu. Denver Nuggets Vlatka Čančarja doma igrajo proti Oklahoma City Thunder.