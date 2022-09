Navijajte skupaj s Sparom!

V luči letošnjega dogajanja na košarkarskem parketu je Spar v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije ustvaril nepogrešljiv navijaški pripomoček za letošnji Eurobasket – posebne navijaške majice "Ne se šparat" za vso družino. Nanje lahko za 5 evrov natisnete svoje ime ali priimek ter jih na ta način personalizirate. Oblecite svojo majico in poskrbite za dodatno mero evforije, bodisi na navijaški tribuni bodisi pred domačimi televizijskimi sprejemniki. Pripravljeni na navijanje? Gremo, Slovenija!

Malica za navijače

Spar je poskrbel tudi za okusne navijaške prigrizke. Na Sparovih policah poiščite tako imenovano Sparovo peterko iz linije izdelkov Spar To Go. Med njimi boste našli Pick&Roll wrap s prekajenim lososom, sendvič Čista trojka, MVP skodelico s piščancem, All-star peresnike s pršutom in Time out skodelico – Buddha vegan skodelico z nizko vsebnostjo nasičenih maščob in soli. Recepte zanje je pripravil certificiran osebni trener Blaž Mihev, katerega recepte najdete tudi na Sparovem Instagram profilu @spar.si in naši kulinarični spletni strani Jedel bi. Pa dober tek!