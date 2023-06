Našli so kompromis: začetek finala lige Aba vendarle 13. junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale lige Aba se bo začel dan kasneje od prvotnega datuma, in sicer 13. junija, saj se 12. junij prekriva s tekmo srbskega državnega prvenstva.

Finale lige Aba se bo začel dan kasneje od prvotnega datuma, in sicer 13. junija, saj se 12. junij prekriva s tekmo srbskega državnega prvenstva. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Vodstvo regionalne košarkarske lige Aba je danes na spletni strani sporočilo končne datume tekem v velikem finalu, potem ko je prišlo do kompromisa med vodstvom lige Aba in Košarkarsko zvezo Srbije glede tekem državnega prvenstva. Finale se bo začel dan kasneje od prvotnega datuma, in sicer 13. junija.