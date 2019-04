Najboljše košarkarske ekipe brez igranja v prvem delu DP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za nastope v FIBA ligi prvakov, evroligi in pokal Uleb ter najvišjem tekmovalnem razredu lige Aba.

V drugi del prenos medsebojnih rezultatov

V drugem delu v tekmovanju za državnega prvaka bo sodelovalo šest ekip. V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 krogov. Medsebojni rezultati ekip iz prvega dela se prenašajo. V kolikor katera od ekip ne bo nastopila v prvem delu tekmovanja, se medsebojni rezultati ekip iz prvega dela ne bodo šteli, so še sporočili s KZS.

V drugem delu tekmovanja za obstanek v 1. SKL bodo sodelovale štiri ekipe. Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se bodo upoštevali. Sistem tekmovanja končnice za naslov državnega prvaka ostane nespremenjen.

Izvršni odbor KZS je na seji potrdil tudi nekaj manjših sprememb tekmovalnih propozicij v nižjih starostnih kategorijah, sprejel poročilo Program dela KZS ter poročila organov in komisij za leto 2018 ter spremembe Pravilnika o delu statistikov. Izvršni odbor je prav tako bil seznanjen z vsebinskim načrtom dela članskih reprezentanc, programom dela Košarkarske zveze Slovenije in finančnim načrtom za leto 2019. V članstvo KZS so člani sprejeli tudi KD Košarka za vse iz Kopra.

