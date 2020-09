Na potezi je Goran Dragić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Denver zmanjšal zaostanek v finalu zahodne konference, pa bosta v noči na četrtek v akciji znova Miami Heat in Boston Celtics.

Miami je na krilih slovenskega zvezdnika Gorana Dragića v finalu vzhodne konference proti Bostonu povedel že z rezultatom 2:0. V tretji tekmi so Kelti izsilili drugačen scenarij. Zdaj pa so na potezi znova Gogi in druščina. Se bodo uspeli otresti prilagojenih obrabnih okovov ter postreči z navdihujočo igro, ki bi jim že lahko prinesla tudi zaključno žogo za veliki finale?

Čeprav je Dragić na tretji tekmi dosegel zanj podpovprečnih enajst točk, pa v celotni končnici ohranja izjemno statistiko. Na dvanajstih tekmah je v povprečju dosegel 21,3 točke, 4,7 skoka in 4,3 asistence.

Četrta tekma finala vzhodne konference bo na sporedu ob 2.30. Peti obračun je predviden v noči na soboto, morebitni šesti pa dva dni pozneje.