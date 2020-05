München prizorišče zaključnih bojev nemške košarkarske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno kot preostali športi si tudi nemška košarkarska liga želi tekmovanje končati na parketu. Vodstvo lige je to odločitev sprejelo že prejšnji teden, danes pa je izbralo prireditelja. Med Berlinom, Frankfurtom, Bonnom in Münchnom se je odločilo za zadnjega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izvršni direktor lige BBL Stefan Holz je povedal, da bo München, če bo kanclerka Angela Merkel v sredo prižgala zeleno luč za nadaljevanje športnih tekmovanj v Nemčiji, gostil večtedenski turnir najboljših moštev.

Klubi lige BBL so se prejšnji teden dogovorili, da želijo o prvaku in razvrstitvah odločati na terenu, kako bo turnir dejansko potekal, pa je za zdaj še uganka. Jasno je le, da bodo igrali v eni dvorani, da v njej ne bo gledalcev in da se bo končnica začela 30. junija.

"Odprtih je še ogromno vprašanj, saj gre za veliko število tekem, za množico igralcev in spremljevalnega osebja ter za vrsto detajlov, ki jih moramo natančno preučiti in pravilno izvesti," je dodal Holz.