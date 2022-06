Mladi Slovenec po poti Luke Dončića?

Čez dober teden, 23. junija, se bo v Brooklynu odločalo o usodah mladih košarkarskih talentov, ki si želijo znanje in talent prenesti v ligo NBA. Prvi izbor na naboru lige bodo imeli pri Orlandu, in sicer četrtič v zgodovini franšize. Kot prvi izbor so med drugim Magic leta 1992 izbrali Shaquilla O'Neala, leta 2004 pa jih je najbolj prepričal Dwight Howard. Kot glavne kandidate za prvi izbor na naboru se letos največ omenja tri imena. To so trije visoki košarkarji Jabari Smith Jr., Chet Holmgren in Paolo Banchero.

The 2022 #NBADraftLottery presented by State Farm is complete. pic.twitter.com/NUlGiluyAN — NBA (@NBA) May 18, 2022

Na naboru lige NBA bo letos v nasprotju s prejšnjimi leti izbranih 58 košarkarjev, in sicer zaradi kazni, ki sta jo zaradi kršitve dogovorov s prostimi igralci prejela kluba Chicago Bulls in Miami Heat, tako da ne bosta imela možnosti izbire v drugem krogu. Med kandidati sta letos dva Slovenca, član Fuenlabrade Žiga Samar in član Cedevite Olimpije Luka Ščuka. Do 13. junija so imeli vsi kandidati možnost umakniti svojo kandidaturo za nabor, slovenska košarkarja pa si nista premislila.

Samarju napovedujejo izbor v 2. krogu

Ščuki NBA-strokovnjaki ne napovedujejo izbora, drugače pa je pri 21-letnem Samarju, ki se je na različnih testiranjih in ogledih, ki so vsako leto organizirani pred naborom lige, izkazal, tako da lahko upa na izbor na naboru. "197 centimetrov visoki košarkar je v zadnjih tednih opozoril nase zahvaljujoč dobrim predstavam na treningih," je na Twitterju med drugim zapisal analitik ESPN Jonathan Givony, ki mu tako kot še nekateri poznavalci lige NBA napoveduje izbor v drugem krogu nabora.

Samar bi v primeru izbora postal 13. Slovenec, ki bi bil izbran na naboru. Luko Dončića je kot zadnjega leta 2018 na naboru v New Yorku izbrala Atlanta in ga nato po dogovoru poslala v Dallas, kjer slovenski košarkar navdušuje od prve tekme.

Slovenski košarkarji, izbrani na naboru lige NBA: Marko Milić - Philadelphia 76-ers (1997/ izbran kot 33. po vrsti) Radoslav Nesterović - Minnesota Timberwolves (1998/17.) Primož Brezec - Indiana Pacers (2000/27.) Boštjan Nachbar - Houston Rockets (2002/15.) Sani Bečirović - Denver Nuggets (2003 /46.) Saša Vujačić - LA Lakers (2004/27.) Beno Udrih - San Antonio Spurs (2004/28.) Erazem Lorbek - Indiana Pacers (2005/46.) Uroš Slokar - Toronto Raptors (2005 /58.) Goran Dragić - San Antonio Spurs (2008 /45.) Vlatko Čančar - Denver Nuggets ( 2017/49.) Luka Dončić - Atlanta Hawks (2018/3.) - posredovan v Dallas

