Košarkarska tržnica: Mihevc, Anzulović ...

Košarkarski prestopi: 4.–10. junij

Novomeški znanec odhaja v Split

Pred 29 leti je bil Split, tedaj še kot Jugoplastika, prvič evropski klubski prvak. Danes je daleč od nekdanje slave. Vseeno pa so se Splitčani rešili najhujšega – propada kluba. V zadnjih letih so "doma" pod hrvaškim vrhom. Letos jih je v polfinalu DP izločil poznejši prvak Cedevita. Korak naprej bodo skušali storiti z novim trenerjem. Taktirko prevzema Vladimir Anzulović, ki je nazadnje vodil Šibenik, vidno vlogo pa je na trenerski ravni odigral tudi v Sloveniji, in sicer pri novomeški Krki.

Mihevc še naprej na Poljskem

Poljski prvoligaš Twarde Torun se bo v novo sezono podal z dosedanjim trenerjem. To je 40-letni slovenski strokovnjak Dejan Mihevc, ki je v enem letu na Poljskem pustil globok pečat. Zanj je to druga izkušnja v tujini, saj je pred leti deloval v Angliji, medtem ko je v Sloveniji vodil Krko, Grosuplje in Šentjur, s katerim je bil tudi državni prvak.

Foto: Vid Ponikvar

Jeseničan ostaja v Oldenburgu

Avstrijski reprezentant s slovenskim potnim listom Rašid Mahalbašić je podaljšal pogodbo z Oldenburgom. Na Jesenicah rojeni center je vrste nemškega kluba okrepil lanskega julija, pred tem pa je v družbi Boštjana Nachbarja igral pri Realu Betisu. 211 cm visoki košarkar je v Sloveniji igral za Zlatorog.

David Andersen se še ne da

Eden najboljših avstralskih košarkarjev vseh časov, David Andersen, košarkarskih čevljev še ne namerava obesiti na klin. Krilni center, ki bo ta mesec dopolnil 38 let, je podaljšal pogodbo z avstralskim klubom Illawarra Hawks. Tam je ob koncu minulega stoletja tudi začel uspešno kariero. Ta ga je nato popeljala v največje evropske klube (CSKA, Barcelona, Virtus, Siena, Fenerbahče …) in ligo NBA (Houston in Toronto).

Plaza po petih letih zapušča Unicajo

Joan Plaza ni več trener Unicaje. V Malagi je deloval kar pet let ter s klubom igral v evroligi, leta 2017 pa je osvojil tudi EuroCup. Ekipo je vodil na kar 325 tekmah, kar je klubski rekord. Kdo ga bo nasledil, še ni znano.