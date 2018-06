Nekdanji slovenski reprezentant se vrača domov

Slovenski košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta bo v prihodnji sezoni močnejši za nekdanjega člana novomeške ekipe in slovenskega reprezentanta Jureta Balažiča, so sporočili iz kluba.

Balažič je zadnjih šest let preživel v Turčiji, kot slovenski reprezentant je nastopal na evropskih prvenstvih leta 2013 in 2015 ter na svetovnem prvenstvu leta 2014. "Veseli me, da se po več letih tujine vračam domov, v svoj matični klub. Vem, da se vračam v ambiciozno sredino z dobrim trenerjem, dobrimi pogoji in urejenimi razmerami. Komaj čakam na začetek nove sezone," je dejal Balažič, tudi štirikratni državni prvak.

V novomeškem klubu si želijo v prihodnji sezoni izboljšati rezultate. "Kar pomeni, da ciljamo na uvrstitev v zgornjo polovico 1. lige Aba in pa na osvojitev državnega prvenstva ali pokala," je povedal predsednik KK Krka Andraž Šuštarič.

"Vodenje ekipe smo še naprej zaupali Simonu Petrovu, za katerega menimo, da se zelo hitro razvija v enega najboljših slovenskih trenerjev. Večletno sodelovanje pa smo sklenili tudi s statistično najkoristnejšim igralcem sezone, 25-letnim Markom Jošilom, ki se je letos dokazal s svojim talentom in nepopustljivostjo na parketu," je še povedal Šuštarič.

Tik pred podpisom pogodbe je tudi organizator igre Paolo Marinelli.

Trener Krke Simon Petrov dočakal okrepitev. Foto: Urban Urbanc/Sportida