Za šest parov čevljev Michaela Jordana bi lahko odšteli vsaj 19 milijonov dolarjev

Dražbena hiša Sotheby's je v Dubaju na ogled postavila šest parov šampionskih športnih copat legende severnoameriške košarkarske lige NBA Michaela Jordana, ki je blestel v dresu Chicago Bulls. Gre za kolekcijo čevljev iz zbirke Dinastija oziroma The Dynasty Collection. Po mnenju strokovnjakov bi lahko iztržili od 19 do 94 milijonov dolarjev.

Vsak par čevljev Air Jordan iz šampionskih sezon Bulls (1991-1993 in 1996-1998) ima podpis slavnega košarkarja. Kolekcijo, preden gre v prodajo, si je možno ogledati do 3. marca, je danes poročala poljska tiskovna agencija PAP.

"Ta komplet je najdragocenejša in najbolj pomembna kolekcija športnih copatov iz serije Air Jordan, ki je kdaj prišla na trg. Predstavlja Jordanovo dediščino, prevlado in slavo," so zapisali pri Sotheby's.

The place to be if you're a fan of the GOAT 😍https://t.co/WZ6hhbMssT — Time Out Dubai (@TimeOutDubai) February 28, 2023

Kolekcijo sestavlja šest modelov: Air Jordan VI (1991), VII (1992), (1993), XI (1996), XII (1997) in XIV (1998). Eden od parov čevljev iz leta 1993 ima tudi dodatno zagotovilo, ki nakazuje, da jih je Michael Jordan nosil na zadnji tekmi finala.

V obdobju od 1984 do 2022 je Nike izdelal 36 modelov čevljev Air Jordan v več kot tri tisoč barvnih različicah. Priljubljenost legende Chicaga ne le v ZDA, ampak tudi po svetu, je podjetje spremenila v velikana na trgu proizvajalcev športne obutve.

Foto: Reuters

Obleke, čevlji in drugi pripomočki ter oprema, povezani z Jordanom, zadnja leta na dražbah podirajo nove rekorde.

Septembra 2022 so dres legendarnega bika iz finala NBA proti Utah Jazz leta 1998 prodali za 10,1 milijona dolarjev (9,5 milijona evrov, športne copate, ki jih je nosil v svoji krstni sezoni leta 1984, z njegovim podpisom so leta 2021 prodali za 1,47 milijona dolarjev (1,38 milijona evrov).