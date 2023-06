Velika menjava v ligi NBA!

Odmevna menjava v NBA

Ekipi Phoenix Suns in Washington Wizards sta se dogovorili za veliko zamenjavo v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Vanjo sta vpletena zvezdnika All-Star, Chris Paul in Bradley Beal. Podrobnosti še niso znane, vendar bo Paul igral za Wizards, Beal pa za Suns s Kevinom Durantom in Devinom Bookerjem, med drugim poroča ameriški ESPN.

Paul je star že 38 let in je imel v zadnjem času več zdravstvenih težav, Beal pa bo kmalu star 30 let in je imel še štiri leta veljavno pogodbo s čarovniki. Beal ima v tej pogodbi klavzulo, ki od njega zahteva, da se strinja s prestopom, kar je njegov agent že potrdil.

Razmeroma novi lastnik sonc Mat Ishbia se z zamenjavo še bolj osredotoča na sedanjost in želi v prihodnji sezoni poseči po prvem naslovu prvaka. Očitno je pripravljen plačati tudi visoke kazni za preseganje pričakovane meje plač.

Bradley Beal bo igral za Phoenix. Foto: AP / Guliverimage

Po poročanju ESPN bodo morali Suns v prihodnji sezoni samo za Duranta, Bookerja, Beala in Deandreja Aytona plačati 163 milijonov dolarjev plače. Strokovnjaki napovedujejo zgornjo mejo plač za prihodnjo sezono pri okoli 134 milijonih ameriških dolarjev.